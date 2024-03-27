Пьяный тюменец зарезал ножом спящую мать

28 марта 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

От ножевых ранений женщина скончалась на месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяный житель Тюмени зарезал ножом спящую мать. Об этом сообщает СК России по Тюменской области. Женщина скончалась на месте. «По версии следствия, в вечернее время 21 ноября 2023 года 29-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома, расположенного по улице Санаторной в микрорайоне Тараскуль города Тюмени, нанес спящей матери не менее 6 ударов кухонным ножом в область шеи и тела. От полученных ранений 61-летняя потерпевшая скончалась на месте», — сообщили в ведомстве. Злоумышленнику назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетическая, психолого-психиатрическая. Дело будет передано в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пьяный житель Тюмени зарезал ножом спящую мать. Об этом сообщает СК России по Тюменской области. Женщина скончалась на месте. «По версии следствия, в вечернее время 21 ноября 2023 года 29-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома, расположенного по улице Санаторной в микрорайоне Тараскуль города Тюмени, нанес спящей матери не менее 6 ударов кухонным ножом в область шеи и тела. От полученных ранений 61-летняя потерпевшая скончалась на месте», — сообщили в ведомстве. Злоумышленнику назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетическая, психолого-психиатрическая. Дело будет передано в суд.