27 марта 2024

Пьяный тюменец зарезал ножом спящую мать

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Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
От ножевых ранений женщина скончалась на месте Фото:

Пьяный житель Тюмени зарезал ножом спящую мать. Об этом сообщает СК России по Тюменской области. Женщина скончалась на месте.

«По версии следствия, в вечернее время 21 ноября 2023 года 29-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома, расположенного по улице Санаторной в микрорайоне Тараскуль города Тюмени, нанес спящей матери не менее 6 ударов кухонным ножом в область шеи и тела. От полученных ранений 61-летняя потерпевшая скончалась на месте», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленнику назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетическая, психолого-психиатрическая. Дело будет передано в суд.

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Пьяный житель Тюмени зарезал ножом спящую мать. Об этом сообщает СК России по Тюменской области. Женщина скончалась на месте. «По версии следствия, в вечернее время 21 ноября 2023 года 29-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома, расположенного по улице Санаторной в микрорайоне Тараскуль города Тюмени, нанес спящей матери не менее 6 ударов кухонным ножом в область шеи и тела. От полученных ранений 61-летняя потерпевшая скончалась на месте», — сообщили в ведомстве. Злоумышленнику назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетическая, психолого-психиатрическая. Дело будет передано в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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