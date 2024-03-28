Прокуратура ЯНАО заставила управляющую компанию устранить наледь на домах. Фото

В Салехарде управляющую компанию обязали убрать наледь на жилых домах

29 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

В Салехарде ликвидировали наледь с жилого дома Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура Салехарда (ЯНАО) обязала руководителя управляющей компании «КИТ» ликвидировать глыбы льда, которые образовались на крыше жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура Салехарда по поручению исполняющего обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку по публикации в СМИ. Установлено, что управление жилым домом осуществляется ООО „КИТ“. На момент размещения публикации, на стенах и крыше дома имелись скопления наледи», — говорится в сообщении. Городской прокурор обязал директора управляющей компании устранить наледь. С помощью спецтехники работники провели очистку дома от ледяных глыб. Ранее URA.RU писало об огромных сосульках, которые свисали с жилого дома в Салехарде (ЯНАО). Жильцы двухэтажки опасались за свою безопасность из-за глыб льда. По поручению прокуратуры в Салехарде ликвидировали наледь с крыши жилого дома Фото: прокуратура ЯНАО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Салехарда (ЯНАО) обязала руководителя управляющей компании «КИТ» ликвидировать глыбы льда, которые образовались на крыше жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура Салехарда по поручению исполняющего обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку по публикации в СМИ. Установлено, что управление жилым домом осуществляется ООО „КИТ“. На момент размещения публикации, на стенах и крыше дома имелись скопления наледи», — говорится в сообщении. Городской прокурор обязал директора управляющей компании устранить наледь. С помощью спецтехники работники провели очистку дома от ледяных глыб. Ранее URA.RU писало об огромных сосульках, которые свисали с жилого дома в Салехарде (ЯНАО). Жильцы двухэтажки опасались за свою безопасность из-за глыб льда.