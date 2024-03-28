28 марта 2024

Прокуратура ЯНАО заставила управляющую компанию устранить наледь на домах. Фото

В Салехарде управляющую компанию обязали убрать наледь на жилых домах
© Служба новостей «URA.RU»
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Зима. Москва, сосульки, зима, наледь, опасность, карниз, падение льда
В Салехарде ликвидировали наледь с жилого дома Фото:

Прокуратура Салехарда (ЯНАО) обязала руководителя управляющей компании «КИТ» ликвидировать глыбы льда, которые образовались на крыше жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратура Салехарда по поручению исполняющего обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку по публикации в СМИ. Установлено, что управление жилым домом осуществляется ООО „КИТ“. На момент размещения публикации, на стенах и крыше дома имелись скопления наледи», — говорится в сообщении.

Городской прокурор обязал директора управляющей компании устранить наледь. С помощью спецтехники работники провели очистку дома от ледяных глыб.

Ранее URA.RU писало об огромных сосульках, которые свисали с жилого дома в Салехарде (ЯНАО). Жильцы двухэтажки опасались за свою безопасность из-за глыб льда.

По поручению прокуратуры в Салехарде ликвидировали наледь с крыши жилого дома
По поручению прокуратуры в Салехарде ликвидировали наледь с крыши жилого дома
Фото:

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Прокуратура Салехарда (ЯНАО) обязала руководителя управляющей компании «КИТ» ликвидировать глыбы льда, которые образовались на крыше жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура Салехарда по поручению исполняющего обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку по публикации в СМИ. Установлено, что управление жилым домом осуществляется ООО „КИТ“. На момент размещения публикации, на стенах и крыше дома имелись скопления наледи», — говорится в сообщении. Городской прокурор обязал директора управляющей компании устранить наледь. С помощью спецтехники работники провели очистку дома от ледяных глыб. Ранее URA.RU писало об огромных сосульках, которые свисали с жилого дома в Салехарде (ЯНАО). Жильцы двухэтажки опасались за свою безопасность из-за глыб льда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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