Прокуратура Салехарда (ЯНАО) обязала руководителя управляющей компании «КИТ» ликвидировать глыбы льда, которые образовались на крыше жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Прокуратура Салехарда по поручению исполняющего обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку по публикации в СМИ. Установлено, что управление жилым домом осуществляется ООО „КИТ“. На момент размещения публикации, на стенах и крыше дома имелись скопления наледи», — говорится в сообщении.
Городской прокурор обязал директора управляющей компании устранить наледь. С помощью спецтехники работники провели очистку дома от ледяных глыб.
По поручению прокуратуры в Салехарде ликвидировали наледь с крыши жилого дома
Фото: прокуратура ЯНАО
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Прокуратура Салехарда (ЯНАО) обязала руководителя управляющей компании «КИТ» ликвидировать глыбы льда, которые образовались на крыше жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура Салехарда по поручению исполняющего обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку по публикации в СМИ. Установлено, что управление жилым домом осуществляется ООО „КИТ“. На момент размещения публикации, на стенах и крыше дома имелись скопления наледи», — говорится в сообщении. Городской прокурор обязал директора управляющей компании устранить наледь. С помощью спецтехники работники провели очистку дома от ледяных глыб. Ранее URA.RU писало об огромных сосульках, которые свисали с жилого дома в Салехарде (ЯНАО). Жильцы двухэтажки опасались за свою безопасность из-за глыб льда.