30 марта 2024
29 марта 2024

Тюменцы перевели мошенникам более 40 миллионов рублей за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю от рук мошенников пострадало 87 тюменцев Фото:

За неделю с 21 по 28 марта жители Тюменской области перевели телефонным и интернет-мошенникам более 40 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

«За минувшую неделю (с 21 по 28 марта) от рук телефонных и интернет-мошенников. <…> Общая сумма похищенных денежных средств превысила 40 миллионов рублей», — написано в telegram-канале ведомства.

Всего пострадало 87 жителей региона. Наибольшая похищенная сумма у одного человека составила 5,4 миллиона.

В Тюменской области мошенники используют для вывода украденных денег «Альфа-Банк» и «Тинькофф». В 2023 году произошло рекордное количество случаев кибермошенничества — 6605, а за два месяца 2024 года — 994 случая.

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За неделю с 21 по 28 марта жители Тюменской области перевели телефонным и интернет-мошенникам более 40 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. «За минувшую неделю (с 21 по 28 марта) от рук телефонных и интернет-мошенников. <…> Общая сумма похищенных денежных средств превысила 40 миллионов рублей», — написано в telegram-канале ведомства. Всего пострадало 87 жителей региона. Наибольшая похищенная сумма у одного человека составила 5,4 миллиона. В Тюменской области мошенники используют для вывода украденных денег «Альфа-Банк» и «Тинькофф». В 2023 году произошло рекордное количество случаев кибермошенничества — 6605, а за два месяца 2024 года — 994 случая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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