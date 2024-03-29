Тюменская прокуратура назвала банки, которыми пользуются мошенники

Тюменская прокуратура: мошенники используют Альфа-Банк и Тинькофф

30 марта 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

В области произошло рекордное количество случаев кибермошенничества в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области мошенники используют для вывода украденных денег Альфа-Банк и Тинькофф. Об этом в тюменской облдуме рассказал старший прокурор Манолис Терсенов. «Если раньше деньги похищались со счетов граждан, то сейчас путем обмана на жителей региона оформляются кредиты. Практически каждый четвертый рубль, похищенный мошенниками, является заемным», — рассказал Терсенов РБК Тюмень. Отмечено, что мошенники в регионе используют банковские счета Росбанка, Райффайзенбанка, Озон Банка, Альфа-Банка, Россельхозбанка и Тинькофф. По данным прокурора, в регионе в 2023 году произошло рекордное количество случаев кибермошенничества — 6605, а за два месяца 2024 года — 994 случая. Большинство преступлений совершаются в Тюмени. Ущерб составил 1,2 миллиарда рублей. Как уточнили в ведомстве, раскрываемость воровства из-за удаленного доступа составила 16%. Уточняется, что понесенный ущерб никто не возмещает. В пресс-службе отделения Банка России по региону рассказали о новой схеме мошенничества. Ее суть заключается в том, что злоумышленники с помощью QR-кодов получают доступ к счетам клиентов различных банков, а затем снимают оттуда все деньги. Для того чтобы этого избежать, Банк России рекомендует не делиться указанной информацией с незнакомыми людьми, а также не хранить коды в распечатанном виде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области мошенники используют для вывода украденных денег Альфа-Банк и Тинькофф. Об этом в тюменской облдуме рассказал старший прокурор Манолис Терсенов. «Если раньше деньги похищались со счетов граждан, то сейчас путем обмана на жителей региона оформляются кредиты. Практически каждый четвертый рубль, похищенный мошенниками, является заемным», — рассказал Терсенов РБК Тюмень. Отмечено, что мошенники в регионе используют банковские счета Росбанка, Райффайзенбанка, Озон Банка, Альфа-Банка, Россельхозбанка и Тинькофф. По данным прокурора, в регионе в 2023 году произошло рекордное количество случаев кибермошенничества — 6605, а за два месяца 2024 года — 994 случая. Большинство преступлений совершаются в Тюмени. Ущерб составил 1,2 миллиарда рублей. Как уточнили в ведомстве, раскрываемость воровства из-за удаленного доступа составила 16%. Уточняется, что понесенный ущерб никто не возмещает. В пресс-службе отделения Банка России по региону рассказали о новой схеме мошенничества. Ее суть заключается в том, что злоумышленники с помощью QR-кодов получают доступ к счетам клиентов различных банков, а затем снимают оттуда все деньги. Для того чтобы этого избежать, Банк России рекомендует не делиться указанной информацией с незнакомыми людьми, а также не хранить коды в распечатанном виде.