Тюменцам рассказали, как правильно организовать маленькую кухню

Для маленьких кухонь идеально подойдет встроенная мебель

31 марта 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Тюменцам советуют пользоваться верхними частями шкафов, если они не вплотную к потолку — кухня так станет вместительнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На маленьких кухнях пространство нужно использовать «по максимуму». Чтобы этого достичь, отлично подойдет встроенная под потолок мебель. Об этом тюменцам поведала руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук. «Такой прием (встроенная мебель под потолок) увеличивает полезное пространство: в верхние ящики можно сложить габаритные вещи или предметы редкого использования. Если таких вещей нет, то советую верхнюю часть кухни превратить в витрину с подсветкой. … Нижнюю часть кухонного гарнитура рекомендую оформить в виде выдвижных ящиков, а не полок с распашными дверьми», — рассказала Ковальчук «Тюменской области сегодня». Также эксперты советуют пользоваться досками с крючками для кухонной утвари, верхними частями шкафов, если они не вплотную к потолку, и повесить держатели на кухонный фартук. Для того, чтобы освободить постоянное кухонное пространство, стоит купить раскладные стулья и стол. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На маленьких кухнях пространство нужно использовать «по максимуму». Чтобы этого достичь, отлично подойдет встроенная под потолок мебель. Об этом тюменцам поведала руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук. «Такой прием (встроенная мебель под потолок) увеличивает полезное пространство: в верхние ящики можно сложить габаритные вещи или предметы редкого использования. Если таких вещей нет, то советую верхнюю часть кухни превратить в витрину с подсветкой. … Нижнюю часть кухонного гарнитура рекомендую оформить в виде выдвижных ящиков, а не полок с распашными дверьми», — рассказала Ковальчук «Тюменской области сегодня». Также эксперты советуют пользоваться досками с крючками для кухонной утвари, верхними частями шкафов, если они не вплотную к потолку, и повесить держатели на кухонный фартук. Для того, чтобы освободить постоянное кухонное пространство, стоит купить раскладные стулья и стол.