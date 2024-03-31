В Кургане закрылась фирма, где консультировали банкротов

Курганский центр по банкротству находится в стадии ликвидации. Об этом говорится в финансовой документации фирмы.
«ООО „Банкротный центр“ находится в стадии ликвидации. Организация занималась в Кургане финансовым аудитом и консультированием по вопросам коммерческой деятельности», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.
Согласно СБИС, фирма была зарегистрирована в Кургане на улице Гоголя, 107. Ее ликвидатором является Елена Воеводина, которая ранее была учредителем центра по банкротству. Операции по банковским счетам организации приостановлены по решению Федеральной налоговой службы, отмечается в СБИС.
Ранее Кетовский коммерческий банк выступил инициатором банкротства Курганского дома печати. По данным СБИС, выручка ООО «Курганский дом печати» за 2022 год составила 9 млн 672 тысячи рублей. Чистый убыток фирмы за тот же период достиг 11 млн 528 тысяч рублей. Компания занимается изданием печатной и полиграфической продукции.
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