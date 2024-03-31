Тюменцам запретят ходить в лес и разводить костры

01 апреля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

В Тюменской области с 10 апреля планируют ввести особый противопожарный режим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области с 10 апреля планируют ввести особый противопожарный режим. Такая информация указана в постановлении правительства региона. На время действия режима жителям запретят ходить в лес, сжигать мусор и траву. «Постановление о введении особого противопожарного режима. Ввести в Тюменской области особый противопожарный режим с 10 апреля 2024 года», — указано в документе. Пока действует режим, жителям нельзя ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и пользоваться пиротехникой. В 2023 году особый противопожарный режим в регионе ввели 3 апреля. На время его действия для жителей установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области с 10 апреля планируют ввести особый противопожарный режим. Такая информация указана в постановлении правительства региона. На время действия режима жителям запретят ходить в лес, сжигать мусор и траву. «Постановление о введении особого противопожарного режима. Ввести в Тюменской области особый противопожарный режим с 10 апреля 2024 года», — указано в документе. Пока действует режим, жителям нельзя ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и пользоваться пиротехникой. В 2023 году особый противопожарный режим в регионе ввели 3 апреля. На время его действия для жителей установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы.