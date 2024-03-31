31 марта 2024

Тюменцам запретят ходить в лес и разводить костры

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области с 10 апреля планируют ввести особый противопожарный режим Фото:

В Тюменской области с 10 апреля планируют ввести особый противопожарный режим. Такая информация указана в постановлении правительства региона. На время действия режима жителям запретят ходить в лес, сжигать мусор и траву.

«Постановление о введении особого противопожарного режима. Ввести в Тюменской области особый противопожарный режим с 10 апреля 2024 года», — указано в документе.

Пока действует режим, жителям нельзя ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и пользоваться пиротехникой.

В 2023 году особый противопожарный режим в регионе ввели 3 апреля. На время его действия для жителей установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы.

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В Тюменской области с 10 апреля планируют ввести особый противопожарный режим. Такая информация указана в постановлении правительства региона. На время действия режима жителям запретят ходить в лес, сжигать мусор и траву. «Постановление о введении особого противопожарного режима. Ввести в Тюменской области особый противопожарный режим с 10 апреля 2024 года», — указано в документе. Пока действует режим, жителям нельзя ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и пользоваться пиротехникой. В 2023 году особый противопожарный режим в регионе ввели 3 апреля. На время его действия для жителей установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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