Тюменцам запретят ходить в лес и разводить костры

В Тюменской области с 10 апреля планируют ввести особый противопожарный режим. Такая информация указана в постановлении правительства региона. На время действия режима жителям запретят ходить в лес, сжигать мусор и траву.
«Постановление о введении особого противопожарного режима. Ввести в Тюменской области особый противопожарный режим с 10 апреля 2024 года», — указано в документе.
Пока действует режим, жителям нельзя ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и пользоваться пиротехникой.
В 2023 году особый противопожарный режим в регионе ввели 3 апреля. На время его действия для жителей установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Тюменской области с 10 апреля планируют ввести особый противопожарный режим. Такая информация указана в постановлении правительства региона. На время действия режима жителям запретят ходить в лес, сжигать мусор и траву. «Постановление о введении особого противопожарного режима. Ввести в Тюменской области особый противопожарный режим с 10 апреля 2024 года», — указано в документе. Пока действует режим, жителям нельзя ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и пользоваться пиротехникой. В 2023 году особый противопожарный режим в регионе ввели 3 апреля. На время его действия для жителей установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы.