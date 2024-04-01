Тысячи курганцев записывали детей в школы, не выходя из дома

01 апреля 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

1 апреля уже в 8:00 через Госуслуги отправили 83 заявления на зачисление детей в школы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Курганской области через портал Госуслуг подано порядка 2000 заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования региона. 1 апреля началась кампания по записи детей в школы. «Прием заявлений на зачисление в школу будущих первоклассников стартовал сегодня, 1 апреля, в Курганской области. По состоянию на 16:00 через портал Госуслуг документы подали около 2000 заявителей. Также у родителей есть возможность принести заявление непосредственно в школу, в которой будет учиться ребенок», — говорится в сообщении. В этом году курганцы воспользовались возможностью составить на портале черновик заявления на зачисление детей в школу. Уже ровно в 8:00 часов и первую секунду было направлено 83 заявления, уточнили URA.RU в ведомстве. С 1 апреля подать заявления могут родители детей, проживающих на закрепленной к школе территории, то есть, по месту жительства. Остальным такое право будет предоставлено с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Подробнее о правилах зачисления здесь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области через портал Госуслуг подано порядка 2000 заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования региона. 1 апреля началась кампания по записи детей в школы. «Прием заявлений на зачисление в школу будущих первоклассников стартовал сегодня, 1 апреля, в Курганской области. По состоянию на 16:00 через портал Госуслуг документы подали около 2000 заявителей. Также у родителей есть возможность принести заявление непосредственно в школу, в которой будет учиться ребенок», — говорится в сообщении. В этом году курганцы воспользовались возможностью составить на портале черновик заявления на зачисление детей в школу. Уже ровно в 8:00 часов и первую секунду было направлено 83 заявления, уточнили URA.RU в ведомстве. С 1 апреля подать заявления могут родители детей, проживающих на закрепленной к школе территории, то есть, по месту жительства. Остальным такое право будет предоставлено с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Подробнее о правилах зачисления здесь.