Житель Тюмени поймал трофейных налимов во время рыбалки в Уватском районе. Данный вид рыбы редко можно поймать на удочку, а еще сложнее сделать это днем. Об этом URA.RU рассказал сам рыбак — Игорь Сизиков.
«Выехал на рыбалку в Уватский район, село Осинник. Удалось поймать несколько налимов, вес каждого — от трех до четырех килограммов. Это трофейный улов, так как эта рыба редко ловится на удочку, и, в основном, кормится в ночное время», — рассказал URA.RU Игорь Сизиков.
Рыбак поделился своей схемой: он ловил налимов на глубине 20 сантиметров от льда до дна. При этом, по его словам, ловля на жерлицы (снасть для ловли рыбы на живца) не работала.
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