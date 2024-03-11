Тюменец поймал трофейных рыб редким способом. Фото

Рыбаку из Тюмени удалось поймать трофейных налимов на удочку днем
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыболовные состязания. Екатеринбург, зимняя рыбалка, лунка
Трофейных налимов мужчина выудил из лунки на удочку Фото:

Житель Тюмени поймал трофейных налимов во время рыбалки в Уватском районе. Данный вид рыбы редко можно поймать на удочку, а еще сложнее сделать это днем. Об этом URA.RU рассказал сам рыбак — Игорь Сизиков.

«Выехал на рыбалку в Уватский район, село Осинник. Удалось поймать несколько налимов, вес каждого — от трех до четырех килограммов. Это трофейный улов, так как эта рыба редко ловится на удочку, и, в основном, кормится в ночное время», — рассказал URA.RU Игорь Сизиков.

Рыбак поделился своей схемой: он ловил налимов на глубине 20 сантиметров от льда до дна. При этом, по его словам, ловля на жерлицы (снасть для ловли рыбы на живца) не работала.

Фото:

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Житель Тюмени поймал трофейных налимов во время рыбалки в Уватском районе. Данный вид рыбы редко можно поймать на удочку, а еще сложнее сделать это днем. Об этом URA.RU рассказал сам рыбак — Игорь Сизиков. «Выехал на рыбалку в Уватский район, село Осинник. Удалось поймать несколько налимов, вес каждого — от трех до четырех килограммов. Это трофейный улов, так как эта рыба редко ловится на удочку, и, в основном, кормится в ночное время», — рассказал URA.RU Игорь Сизиков. Рыбак поделился своей схемой: он ловил налимов на глубине 20 сантиметров от льда до дна. При этом, по его словам, ловля на жерлицы (снасть для ловли рыбы на живца) не работала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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