Тюменец поймал трофейных рыб редким способом. Фото

Рыбаку из Тюмени удалось поймать трофейных налимов на удочку днем

11 марта 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Трофейных налимов мужчина выудил из лунки на удочку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Житель Тюмени поймал трофейных налимов во время рыбалки в Уватском районе. Данный вид рыбы редко можно поймать на удочку, а еще сложнее сделать это днем. Об этом URA.RU рассказал сам рыбак — Игорь Сизиков. «Выехал на рыбалку в Уватский район, село Осинник. Удалось поймать несколько налимов, вес каждого — от трех до четырех килограммов. Это трофейный улов, так как эта рыба редко ловится на удочку, и, в основном, кормится в ночное время», — рассказал URA.RU Игорь Сизиков. Рыбак поделился своей схемой: он ловил налимов на глубине 20 сантиметров от льда до дна. При этом, по его словам, ловля на жерлицы (снасть для ловли рыбы на живца) не работала. Фото: Игорь Сизиков Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени поймал трофейных налимов во время рыбалки в Уватском районе. Данный вид рыбы редко можно поймать на удочку, а еще сложнее сделать это днем. Об этом URA.RU рассказал сам рыбак — Игорь Сизиков. «Выехал на рыбалку в Уватский район, село Осинник. Удалось поймать несколько налимов, вес каждого — от трех до четырех килограммов. Это трофейный улов, так как эта рыба редко ловится на удочку, и, в основном, кормится в ночное время», — рассказал URA.RU Игорь Сизиков. Рыбак поделился своей схемой: он ловил налимов на глубине 20 сантиметров от льда до дна. При этом, по его словам, ловля на жерлицы (снасть для ловли рыбы на живца) не работала.