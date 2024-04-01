Общество Работа В Кургане безработных отправят на кладбища для уборки территорий 02 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Курганские безработные будут привлекаться для уборки кладбищ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане создадут временные рабочие места для трудоустройства безработных, которых отправят на уборку территорий городских кладбищ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. «Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана обеспечить организацию оплачиваемых общественных работ по благоустройству и уборке территорий муниципальных общественных кладбищ города», — указано в постановлении мэрии. Представителям городского учреждения «Жилищная политика» поручено определить плановые объемы работ и трудоустроить по срочному договору безработных граждан. Кроме этого, центру занятости рекомендовано направить на общественные работы необходимое количество безработных. Контролировать исполнение постановления будет заместитель главы Кургана, директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане создадут временные рабочие места для трудоустройства безработных. Также сообщалось, что в Курганской области значительно сократилось число безработных. В регионе, по данным на 2023 год, заметили, что безработица достигла исторического минимума. Трудоустроить удалось более 10 тысяч курганцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане создадут временные рабочие места для трудоустройства безработных, которых отправят на уборку территорий городских кладбищ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. «Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана обеспечить организацию оплачиваемых общественных работ по благоустройству и уборке территорий муниципальных общественных кладбищ города», — указано в постановлении мэрии. Представителям городского учреждения «Жилищная политика» поручено определить плановые объемы работ и трудоустроить по срочному договору безработных граждан. Кроме этого, центру занятости рекомендовано направить на общественные работы необходимое количество безработных. Контролировать исполнение постановления будет заместитель главы Кургана, директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане создадут временные рабочие места для трудоустройства безработных. Также сообщалось, что в Курганской области значительно сократилось число безработных. В регионе, по данным на 2023 год, заметили, что безработица достигла исторического минимума. Трудоустроить удалось более 10 тысяч курганцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям