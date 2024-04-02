Детский лагерь «Орленок» закупает ружья, чтобы сбивать дроны в небе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, антидрон, антидрон ружье, радиоэлектронное ружье, дрон 1200
«Орленок» закупает ружья против БПЛА на 1,6 миллиона рублей Фото:

Детский лагерь «Орленок» в Краснодарском крае закупает ружья для подавления дронов в небе над Кубанью. Это следует из данных сайта госзакупок.

«Поставка переносного прибора подавителя БПЛА типа ружье. Предназначен для обеспечения безопасности детей, гостей и сотрудников центра при проведении массовых мероприятий», — говорится в материалах сайта. Уточняется, что цена контракта на приобретение оружия составляет 1,6 миллиона рублей.

Уточняется, что оборудование оснащено девятикратным оптическим прицелом с защитой от вибраций. Кроме того, ружье способно подавлять сигнал беспилотника с дистанции от 500 до 2000 метров.

«Орленок» является одним из крупнейших детских оздоровительных лагерей в РФ. С начала основания в 1960 году он принимал до 520 детей, а в настоящее время — до трех с половиной тысяч юных постояльцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Детский лагерь «Орленок» в Краснодарском крае закупает ружья для подавления дронов в небе над Кубанью. Это следует из данных сайта госзакупок. «Поставка переносного прибора подавителя БПЛА типа ружье. Предназначен для обеспечения безопасности детей, гостей и сотрудников центра при проведении массовых мероприятий», — говорится в материалах сайта. Уточняется, что цена контракта на приобретение оружия составляет 1,6 миллиона рублей. Уточняется, что оборудование оснащено девятикратным оптическим прицелом с защитой от вибраций. Кроме того, ружье способно подавлять сигнал беспилотника с дистанции от 500 до 2000 метров. «Орленок» является одним из крупнейших детских оздоровительных лагерей в РФ. С начала основания в 1960 году он принимал до 520 детей, а в настоящее время — до трех с половиной тысяч юных постояльцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...