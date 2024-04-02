Детский лагерь «Орленок» в Краснодарском крае закупает ружья для подавления дронов в небе над Кубанью. Это следует из данных сайта госзакупок.
«Поставка переносного прибора подавителя БПЛА типа ружье. Предназначен для обеспечения безопасности детей, гостей и сотрудников центра при проведении массовых мероприятий», — говорится в материалах сайта. Уточняется, что цена контракта на приобретение оружия составляет 1,6 миллиона рублей.
Уточняется, что оборудование оснащено девятикратным оптическим прицелом с защитой от вибраций. Кроме того, ружье способно подавлять сигнал беспилотника с дистанции от 500 до 2000 метров.
«Орленок» является одним из крупнейших детских оздоровительных лагерей в РФ. С начала основания в 1960 году он принимал до 520 детей, а в настоящее время — до трех с половиной тысяч юных постояльцев.
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Детский лагерь «Орленок» в Краснодарском крае закупает ружья для подавления дронов в небе над Кубанью. Это следует из данных сайта госзакупок. «Поставка переносного прибора подавителя БПЛА типа ружье. Предназначен для обеспечения безопасности детей, гостей и сотрудников центра при проведении массовых мероприятий», — говорится в материалах сайта. Уточняется, что цена контракта на приобретение оружия составляет 1,6 миллиона рублей. Уточняется, что оборудование оснащено девятикратным оптическим прицелом с защитой от вибраций. Кроме того, ружье способно подавлять сигнал беспилотника с дистанции от 500 до 2000 метров. «Орленок» является одним из крупнейших детских оздоровительных лагерей в РФ. С начала основания в 1960 году он принимал до 520 детей, а в настоящее время — до трех с половиной тысяч юных постояльцев.