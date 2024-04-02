Детский лагерь «Орленок» закупает ружья, чтобы сбивать дроны в небе. Скрин

02 апреля 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

«Орленок» закупает ружья против БПЛА на 1,6 миллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Детский лагерь «Орленок» в Краснодарском крае закупает ружья для подавления дронов в небе над Кубанью. Это следует из данных сайта госзакупок. «Поставка переносного прибора подавителя БПЛА типа ружье. Предназначен для обеспечения безопасности детей, гостей и сотрудников центра при проведении массовых мероприятий», — говорится в материалах сайта. Уточняется, что цена контракта на приобретение оружия составляет 1,6 миллиона рублей. Уточняется, что оборудование оснащено девятикратным оптическим прицелом с защитой от вибраций. Кроме того, ружье способно подавлять сигнал беспилотника с дистанции от 500 до 2000 метров. «Орленок» является одним из крупнейших детских оздоровительных лагерей в РФ. С начала основания в 1960 году он принимал до 520 детей, а в настоящее время — до трех с половиной тысяч юных постояльцев. Скриншот: сайт госзакупок Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детский лагерь «Орленок» в Краснодарском крае закупает ружья для подавления дронов в небе над Кубанью. Это следует из данных сайта госзакупок. «Поставка переносного прибора подавителя БПЛА типа ружье. Предназначен для обеспечения безопасности детей, гостей и сотрудников центра при проведении массовых мероприятий», — говорится в материалах сайта. Уточняется, что цена контракта на приобретение оружия составляет 1,6 миллиона рублей. Уточняется, что оборудование оснащено девятикратным оптическим прицелом с защитой от вибраций. Кроме того, ружье способно подавлять сигнал беспилотника с дистанции от 500 до 2000 метров. «Орленок» является одним из крупнейших детских оздоровительных лагерей в РФ. С начала основания в 1960 году он принимал до 520 детей, а в настоящее время — до трех с половиной тысяч юных постояльцев.