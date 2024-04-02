В тюменских лесах появятся патрули

В лесах тюменской области из-за пожароопасного сезона начнут работать патрули

03 апреля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Наземные и авиапатрули смогут обнаруживать лесные пожары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В лесах Тюменской области начнут работать наземные и авиационные патрули. Это одна из мер, которые вводятся для обеспечения безопасности во время пожароопасного сезона, сообщает в telegram-канале информационный центр тюменского правительства. «Постановление о введении пожароопасного сезона подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор. Помимо введения ограничительных мер будут проводиться наземное и авиационное патрулирование лесов для обнаружения пожаров», — говорится в сообщении. Сообщается, что помимо этого будет усилена работа региональной диспетчерской службы лесного хозяйства. Также планируют ужесточить контроль за соблюдением требований правил пожарной безопасности в лесах. Ранее URA.RU рассказало, что Моор ввел пожароопасный сезон в регионе с пятого апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесах Тюменской области начнут работать наземные и авиационные патрули. Это одна из мер, которые вводятся для обеспечения безопасности во время пожароопасного сезона, сообщает в telegram-канале информационный центр тюменского правительства. «Постановление о введении пожароопасного сезона подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор. Помимо введения ограничительных мер будут проводиться наземное и авиационное патрулирование лесов для обнаружения пожаров», — говорится в сообщении. Сообщается, что помимо этого будет усилена работа региональной диспетчерской службы лесного хозяйства. Также планируют ужесточить контроль за соблюдением требований правил пожарной безопасности в лесах. Ранее URA.RU рассказало, что Моор ввел пожароопасный сезон в регионе с пятого апреля.