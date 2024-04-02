02 апреля 2024

В тюменских лесах появятся патрули

В лесах тюменской области из-за пожароопасного сезона начнут работать патрули
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
Наземные и авиапатрули смогут обнаруживать лесные пожары Фото:

В лесах Тюменской области начнут работать наземные и авиационные патрули. Это одна из мер, которые вводятся для обеспечения безопасности во время пожароопасного сезона, сообщает в telegram-канале информационный центр тюменского правительства.

«Постановление о введении пожароопасного сезона подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор. Помимо введения ограничительных мер будут проводиться наземное и авиационное патрулирование лесов для обнаружения пожаров», — говорится в сообщении.

Сообщается, что помимо этого будет усилена работа региональной диспетчерской службы лесного хозяйства. Также планируют ужесточить контроль за соблюдением требований правил пожарной безопасности в лесах. Ранее URA.RU рассказало, что Моор ввел пожароопасный сезон в регионе с пятого апреля.

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В лесах Тюменской области начнут работать наземные и авиационные патрули. Это одна из мер, которые вводятся для обеспечения безопасности во время пожароопасного сезона, сообщает в telegram-канале информационный центр тюменского правительства. «Постановление о введении пожароопасного сезона подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор. Помимо введения ограничительных мер будут проводиться наземное и авиационное патрулирование лесов для обнаружения пожаров», — говорится в сообщении. Сообщается, что помимо этого будет усилена работа региональной диспетчерской службы лесного хозяйства. Также планируют ужесточить контроль за соблюдением требований правил пожарной безопасности в лесах. Ранее URA.RU рассказало, что Моор ввел пожароопасный сезон в регионе с пятого апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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