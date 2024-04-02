Первые автомобилисты в ЯНАО получили премии за соблюдение ПДД

Департамент дорожного хозяйства ЯНАО объявил первых получателей вознаграждения за аккуратное вождение. Первые итоги ежегодной социальной компании «Выигрыш не в скорости!» опубликовали в официальной telegram-канале департамента.
«В марте кампания проходила в Новом Уренгое. Участвовали 23 470 транспортных средств, каждому из которых был присвоен порядковый номер для участия. С помощью генератора случайных чисел выбрали самых дисциплинированных», — сообщили в официальном telegram-канале дептранса ЯНАО.
Первые призовые места заняли два автомобилиста из газовой столицы Ямала — обоим выплатят по 4 тысячи рублей. Позднее организаторы объявят победителей в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске и еще четырех населенных пунктах округа.
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Департамент дорожного хозяйства ЯНАО объявил первых получателей вознаграждения за аккуратное вождение. Первые итоги ежегодной социальной компании «Выигрыш не в скорости!» опубликовали в официальной telegram-канале департамента. «В марте кампания проходила в Новом Уренгое. Участвовали 23 470 транспортных средств, каждому из которых был присвоен порядковый номер для участия. С помощью генератора случайных чисел выбрали самых дисциплинированных», — сообщили в официальном telegram-канале дептранса ЯНАО. Первые призовые места заняли два автомобилиста из газовой столицы Ямала — обоим выплатят по 4 тысячи рублей. Позднее организаторы объявят победителей в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске и еще четырех населенных пунктах округа.