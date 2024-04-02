Первые автомобилисты в ЯНАО получили премии за соблюдение ПДД

03 апреля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

В ЯНАО объявили первых получателей премии за осторожное вождение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Департамент дорожного хозяйства ЯНАО объявил первых получателей вознаграждения за аккуратное вождение. Первые итоги ежегодной социальной компании «Выигрыш не в скорости!» опубликовали в официальной telegram-канале департамента. «В марте кампания проходила в Новом Уренгое. Участвовали 23 470 транспортных средств, каждому из которых был присвоен порядковый номер для участия. С помощью генератора случайных чисел выбрали самых дисциплинированных», — сообщили в официальном telegram-канале дептранса ЯНАО. Первые призовые места заняли два автомобилиста из газовой столицы Ямала — обоим выплатят по 4 тысячи рублей. Позднее организаторы объявят победителей в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске и еще четырех населенных пунктах округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Департамент дорожного хозяйства ЯНАО объявил первых получателей вознаграждения за аккуратное вождение. Первые итоги ежегодной социальной компании «Выигрыш не в скорости!» опубликовали в официальной telegram-канале департамента. «В марте кампания проходила в Новом Уренгое. Участвовали 23 470 транспортных средств, каждому из которых был присвоен порядковый номер для участия. С помощью генератора случайных чисел выбрали самых дисциплинированных», — сообщили в официальном telegram-канале дептранса ЯНАО. Первые призовые места заняли два автомобилиста из газовой столицы Ямала — обоим выплатят по 4 тысячи рублей. Позднее организаторы объявят победителей в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске и еще четырех населенных пунктах округа.