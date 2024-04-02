02 апреля 2024

Первые автомобилисты в ЯНАО получили премии за соблюдение ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, водитель, полиция, дорожное движение, гибдд, дпс, проверка документов
В ЯНАО объявили первых получателей премии за осторожное вождение Фото:

Департамент дорожного хозяйства ЯНАО объявил первых получателей вознаграждения за аккуратное вождение. Первые итоги ежегодной социальной компании «Выигрыш не в скорости!» опубликовали в официальной telegram-канале департамента.

«В марте кампания проходила в Новом Уренгое. Участвовали 23 470 транспортных средств, каждому из которых был присвоен порядковый номер для участия. С помощью генератора случайных чисел выбрали самых дисциплинированных», — сообщили в официальном telegram-канале дептранса ЯНАО.

Первые призовые места заняли два автомобилиста из газовой столицы Ямала — обоим выплатят по 4 тысячи рублей. Позднее организаторы объявят победителей в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске и еще четырех населенных пунктах округа.

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Департамент дорожного хозяйства ЯНАО объявил первых получателей вознаграждения за аккуратное вождение. Первые итоги ежегодной социальной компании «Выигрыш не в скорости!» опубликовали в официальной telegram-канале департамента. «В марте кампания проходила в Новом Уренгое. Участвовали 23 470 транспортных средств, каждому из которых был присвоен порядковый номер для участия. С помощью генератора случайных чисел выбрали самых дисциплинированных», — сообщили в официальном telegram-канале дептранса ЯНАО. Первые призовые места заняли два автомобилиста из газовой столицы Ямала — обоим выплатят по 4 тысячи рублей. Позднее организаторы объявят победителей в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске и еще четырех населенных пунктах округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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