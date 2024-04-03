Тюменскую УК наказали за лед в подъезде

Тюменская управляющая компания выплатит пенсионерке компенсацию за травмы, которые она получила из-за наледи на ступеньках первого этажа одного из подъездов многоквартирного дома. ООО «УК Монолит» компенсирует пострадавшей физические и нравственные страдания, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
«Выходя из квартиры, женщина поскользнулась на ступенях лестничной клетки первого этажа, в результате чего получила ушиб грудной клетки и теменной области головы. Установлено, что ООО „УК Монолит“ не принято достаточных мер, направленных на поддержание общего имущества в надлежащем состоянии, допущено наличие наледи на ступенях лестничной клетки в одном из подъездов», — говорится в сообщении.
Прокуратуроа Ленинского округа подала в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, в размере 30 тысяч рублей. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
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Тюменская управляющая компания выплатит пенсионерке компенсацию за травмы, которые она получила из-за наледи на ступеньках первого этажа одного из подъездов многоквартирного дома. ООО «УК Монолит» компенсирует пострадавшей физические и нравственные страдания, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «Выходя из квартиры, женщина поскользнулась на ступенях лестничной клетки первого этажа, в результате чего получила ушиб грудной клетки и теменной области головы. Установлено, что ООО „УК Монолит“ не принято достаточных мер, направленных на поддержание общего имущества в надлежащем состоянии, допущено наличие наледи на ступенях лестничной клетки в одном из подъездов», — говорится в сообщении. Прокуратуроа Ленинского округа подала в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, в размере 30 тысяч рублей. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.