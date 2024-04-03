03 апреля 2024

Каким тюменским детским лагерям угрожают лесные пожары. Инфографика

Тюменским детским лагерям угрожают природные пожары
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по лесным пожарам. Тюмень, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Власти представили также список СНТ и поселений, которые могут оказаться в зоне пожаров Фото:
новость из сюжета
Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024

Тюменские детские лагеря «Олимпийская Ребячка», «Ребячья республика» и «Энергетик» подвержены угрозе природных пожаров. Такая информация указана в постановлении регионального правительства.

«Утвердить перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров в Тюменской области», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Власти представили также список СНТ и поселений, которые попадают в опасную зону.

Лесные пожары угрожают лагерям:

  • «Ребячья республика»;
  • «Олимпийская Ребячка»;
  • «Энергетик»;
  • «Витязь»;
  • «Алые паруса»;
  • «Снежинка».

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 5 апреля вводят особый противопожарный режим. На время этого периода жителям запрещается посещать леса, жечь костры и использовать пиротехнику.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские детские лагеря «Олимпийская Ребячка», «Ребячья республика» и «Энергетик» подвержены угрозе природных пожаров. Такая информация указана в постановлении регионального правительства. «Утвердить перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров в Тюменской области», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Власти представили также список СНТ и поселений, которые попадают в опасную зону. Лесные пожары угрожают лагерям: Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 5 апреля вводят особый противопожарный режим. На время этого периода жителям запрещается посещать леса, жечь костры и использовать пиротехнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...