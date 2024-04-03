Тюменские детские лагеря «Олимпийская Ребячка», «Ребячья республика» и «Энергетик» подвержены угрозе природных пожаров. Такая информация указана в постановлении регионального правительства.
«Утвердить перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров в Тюменской области», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Власти представили также список СНТ и поселений, которые попадают в опасную зону.
Лесные пожары угрожают лагерям:
- «Ребячья республика»;
- «Олимпийская Ребячка»;
- «Энергетик»;
- «Витязь»;
- «Алые паруса»;
- «Снежинка».
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 5 апреля вводят особый противопожарный режим. На время этого периода жителям запрещается посещать леса, жечь костры и использовать пиротехнику.
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