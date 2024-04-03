В Тюменской области осудили мужчину с ВИЧ, который насиловал маленького мальчика

04 апреля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили в колонию на более чем 12 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Уватского района (Тюменская область), больной ВИЧ, получил более 12 лет лишения свободы за то, что в течение года неоднократно совершал действия сексуального характера с мальчиком, которому не исполнилось и 14 лет. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Преступника также обязали лечиться у психиатра. «В период с 2022 по 2023 год гражданин неоднократно, находясь в помещении дома и в помещении бани в Уватском районе, достоверно зная, что потерпевший не достиг четырнадцатилетнего возраста, совершил с ним иные действия сексуального характера против воли и согласия ребенка. Кроме того, достоверно зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, поставил малолетнего в опасность заражения», — рассказали в пресс-службе. Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину обязали пройти принудительное лечение у психиатра и выплатить ребенку 500 000 рублей моральной компенсации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Уватского района (Тюменская область), больной ВИЧ, получил более 12 лет лишения свободы за то, что в течение года неоднократно совершал действия сексуального характера с мальчиком, которому не исполнилось и 14 лет. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Преступника также обязали лечиться у психиатра. «В период с 2022 по 2023 год гражданин неоднократно, находясь в помещении дома и в помещении бани в Уватском районе, достоверно зная, что потерпевший не достиг четырнадцатилетнего возраста, совершил с ним иные действия сексуального характера против воли и согласия ребенка. Кроме того, достоверно зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, поставил малолетнего в опасность заражения», — рассказали в пресс-службе. Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину обязали пройти принудительное лечение у психиатра и выплатить ребенку 500 000 рублей моральной компенсации.