В Кургане ночью перекроют проезд по улице Мостостроителей

В Кургане в ночное время закроют проезд автотранспорта по улице Мостостроителей. Это связано с проведением гидравлических испытаний на теплотрассе, при котором возможно появление фонтанов воды, сообщает Курганская генерирующая компания.
«Сегодня с 12 часов ночи и до 6 часов утра будет перекрыт проезд по улице Мостостроителей на отрезке от улицы Витебского до автомойки в связи с проведением гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе. Во время испытаний из-за ветхого состояния труб возможны порывы с выходом фонтана воды», — сообщает пресс-служба КГК 4 апреля.
URA.RU писало, что с 1 апреля курганские теплоэнергетики объявили о проведении гидравлических испытаний и ремонта магистральной тепловой сети вдоль улицы Мостостроителей. Работы будут идти в течение месяца.
В Кургане ночью закроют движение по улице Мостостроителей из-за гидравлических испытаний теплосетей
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В Кургане в ночное время закроют проезд автотранспорта по улице Мостостроителей. Это связано с проведением гидравлических испытаний на теплотрассе, при котором возможно появление фонтанов воды, сообщает Курганская генерирующая компания. «Сегодня с 12 часов ночи и до 6 часов утра будет перекрыт проезд по улице Мостостроителей на отрезке от улицы Витебского до автомойки в связи с проведением гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе. Во время испытаний из-за ветхого состояния труб возможны порывы с выходом фонтана воды», — сообщает пресс-служба КГК 4 апреля. URA.RU писало, что с 1 апреля курганские теплоэнергетики объявили о проведении гидравлических испытаний и ремонта магистральной тепловой сети вдоль улицы Мостостроителей. Работы будут идти в течение месяца.