В Кургане ночью перекроют проезд по улице Мостостроителей

04 апреля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Проезд по ул. Мостостроителей будет закрыт в ночь на 5 апреля Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Кургане в ночное время закроют проезд автотранспорта по улице Мостостроителей. Это связано с проведением гидравлических испытаний на теплотрассе, при котором возможно появление фонтанов воды, сообщает Курганская генерирующая компания. «Сегодня с 12 часов ночи и до 6 часов утра будет перекрыт проезд по улице Мостостроителей на отрезке от улицы Витебского до автомойки в связи с проведением гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе. Во время испытаний из-за ветхого состояния труб возможны порывы с выходом фонтана воды», — сообщает пресс-служба КГК 4 апреля. URA.RU писало, что с 1 апреля курганские теплоэнергетики объявили о проведении гидравлических испытаний и ремонта магистральной тепловой сети вдоль улицы Мостостроителей. Работы будут идти в течение месяца. В Кургане ночью закроют движение по улице Мостостроителей из-за гидравлических испытаний теплосетей telegram-канал «Курганская генерирующая компания|Теловые сети|ТЭЦ|КТЭС» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в ночное время закроют проезд автотранспорта по улице Мостостроителей. Это связано с проведением гидравлических испытаний на теплотрассе, при котором возможно появление фонтанов воды, сообщает Курганская генерирующая компания. «Сегодня с 12 часов ночи и до 6 часов утра будет перекрыт проезд по улице Мостостроителей на отрезке от улицы Витебского до автомойки в связи с проведением гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе. Во время испытаний из-за ветхого состояния труб возможны порывы с выходом фонтана воды», — сообщает пресс-служба КГК 4 апреля. URA.RU писало, что с 1 апреля курганские теплоэнергетики объявили о проведении гидравлических испытаний и ремонта магистральной тепловой сети вдоль улицы Мостостроителей. Работы будут идти в течение месяца.