В Кургане ночью перекроют проезд по улице Мостостроителей

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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Проезд по ул. Мостостроителей будет закрыт в ночь на 5 апреля Фото:

В Кургане в ночное время закроют проезд автотранспорта по улице Мостостроителей. Это связано с проведением гидравлических испытаний на теплотрассе, при котором возможно появление фонтанов воды, сообщает Курганская генерирующая компания.

«Сегодня с 12 часов ночи и до 6 часов утра будет перекрыт проезд по улице Мостостроителей на отрезке от улицы Витебского до автомойки в связи с проведением гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе. Во время испытаний из-за ветхого состояния труб возможны порывы с выходом фонтана воды», — сообщает пресс-служба КГК 4 апреля.

URA.RU писало, что с 1 апреля курганские теплоэнергетики объявили о проведении гидравлических испытаний и ремонта магистральной тепловой сети вдоль улицы Мостостроителей. Работы будут идти в течение месяца.

В Кургане ночью закроют движение по улице Мостостроителей из-за гидравлических испытаний теплосетей
В Кургане ночью закроют движение по улице Мостостроителей из-за гидравлических испытаний теплосетей
Фото:

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В Кургане в ночное время закроют проезд автотранспорта по улице Мостостроителей. Это связано с проведением гидравлических испытаний на теплотрассе, при котором возможно появление фонтанов воды, сообщает Курганская генерирующая компания. «Сегодня с 12 часов ночи и до 6 часов утра будет перекрыт проезд по улице Мостостроителей на отрезке от улицы Витебского до автомойки в связи с проведением гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе. Во время испытаний из-за ветхого состояния труб возможны порывы с выходом фонтана воды», — сообщает пресс-служба КГК 4 апреля. URA.RU писало, что с 1 апреля курганские теплоэнергетики объявили о проведении гидравлических испытаний и ремонта магистральной тепловой сети вдоль улицы Мостостроителей. Работы будут идти в течение месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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