Житель ЯНАО награжден медалью «За мужество и гуманизм»

06 апреля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Награжденный медалью харповчанин приобретал запчасти и парафин для окопных свечей, чтобы передать на фронт Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Житель Харпа (ЯНАО) Сергей Грибинюков получил награду Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Медаль «За мужество и гуманизм» вручил председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения общероссийской общественной организации Евгений Сергутин, рассказали в мэрии Лабытнанги и Харпа. «Успехи на передовой в немалой степени зависят от крепкого, надежного тыла. И нам нельзя оставаться в стороне: мы обязаны сделать все, что зависит от нас, чтобы этот тыл обеспечить», — сказал Грибинюков при получении награды. Он уточнил, что многие ямальцы передают на фронт посильную помощь, будь то продукты и одежда или машины и техника. Грибинюков же, в свою очередь приобретал запчасти и парафин для окопных свечей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Харпа (ЯНАО) Сергей Грибинюков получил награду Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Медаль «За мужество и гуманизм» вручил председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения общероссийской общественной организации Евгений Сергутин, рассказали в мэрии Лабытнанги и Харпа. «Успехи на передовой в немалой степени зависят от крепкого, надежного тыла. И нам нельзя оставаться в стороне: мы обязаны сделать все, что зависит от нас, чтобы этот тыл обеспечить», — сказал Грибинюков при получении награды. Он уточнил, что многие ямальцы передают на фронт посильную помощь, будь то продукты и одежда или машины и техника. Грибинюков же, в свою очередь приобретал запчасти и парафин для окопных свечей.