05 апреля 2024

Житель ЯНАО награжден медалью «За мужество и гуманизм»

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Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, медаль, медаль за отвагу, ветеран сво, черный крест чвк вагнер, орден за чеченскую компанию
Награжденный медалью харповчанин приобретал запчасти и парафин для окопных свечей, чтобы передать на фронт Фото:

Житель Харпа (ЯНАО) Сергей Грибинюков получил награду Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Медаль «За мужество и гуманизм» вручил председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения общероссийской общественной организации Евгений Сергутин, рассказали в мэрии Лабытнанги и Харпа.

«Успехи на передовой в немалой степени зависят от крепкого, надежного тыла. И нам нельзя оставаться в стороне: мы обязаны сделать все, что зависит от нас, чтобы этот тыл обеспечить», — сказал Грибинюков при получении награды.

Он уточнил, что многие ямальцы передают на фронт посильную помощь, будь то продукты и одежда или машины и техника. Грибинюков же, в свою очередь приобретал запчасти и парафин для окопных свечей.

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Житель Харпа (ЯНАО) Сергей Грибинюков получил награду Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Медаль «За мужество и гуманизм» вручил председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения общероссийской общественной организации Евгений Сергутин, рассказали в мэрии Лабытнанги и Харпа. «Успехи на передовой в немалой степени зависят от крепкого, надежного тыла. И нам нельзя оставаться в стороне: мы обязаны сделать все, что зависит от нас, чтобы этот тыл обеспечить», — сказал Грибинюков при получении награды. Он уточнил, что многие ямальцы передают на фронт посильную помощь, будь то продукты и одежда или машины и техника. Грибинюков же, в свою очередь приобретал запчасти и парафин для окопных свечей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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