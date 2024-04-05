Житель ЯНАО награжден медалью «За мужество и гуманизм»

Житель Харпа (ЯНАО) Сергей Грибинюков получил награду Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Медаль «За мужество и гуманизм» вручил председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения общероссийской общественной организации Евгений Сергутин, рассказали в мэрии Лабытнанги и Харпа.
«Успехи на передовой в немалой степени зависят от крепкого, надежного тыла. И нам нельзя оставаться в стороне: мы обязаны сделать все, что зависит от нас, чтобы этот тыл обеспечить», — сказал Грибинюков при получении награды.
Он уточнил, что многие ямальцы передают на фронт посильную помощь, будь то продукты и одежда или машины и техника. Грибинюков же, в свою очередь приобретал запчасти и парафин для окопных свечей.
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Житель Харпа (ЯНАО) Сергей Грибинюков получил награду Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Медаль «За мужество и гуманизм» вручил председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения общероссийской общественной организации Евгений Сергутин, рассказали в мэрии Лабытнанги и Харпа. «Успехи на передовой в немалой степени зависят от крепкого, надежного тыла. И нам нельзя оставаться в стороне: мы обязаны сделать все, что зависит от нас, чтобы этот тыл обеспечить», — сказал Грибинюков при получении награды. Он уточнил, что многие ямальцы передают на фронт посильную помощь, будь то продукты и одежда или машины и техника. Грибинюков же, в свою очередь приобретал запчасти и парафин для окопных свечей.