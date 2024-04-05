Общество ЖКХ и Городская среда Дорогу до челябинского поселка закрыли из-за паводка 06 апреля 2024 в 22:17 Размер текста - 17 + Дорогу по поселка в Агаповском районе закрыли из-за подступающей воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В Агаповском районе Челябинской области принято решение о закрытии дороги. Потоки воды крайне затруднили проезд транспорта в сторону поселка Аблязово. «Как сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович, на место выехали сотрудники МЧС и ГИБДД. После осмотра принято решение на ночь дорогу закрыть», — пишет газета «Звезда». Водителей просят не рисковать и предусмотреть варианты, где переночевать. Ситуация с паводком на Южном Урале находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как отметил 6 апреля глава региона, на юге уровень воды снижается, но вскоре половодье ожидается в центральной и горнозаводской зонах области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Агаповском районе Челябинской области принято решение о закрытии дороги. Потоки воды крайне затруднили проезд транспорта в сторону поселка Аблязово. «Как сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович, на место выехали сотрудники МЧС и ГИБДД. После осмотра принято решение на ночь дорогу закрыть», — пишет газета «Звезда». Водителей просят не рисковать и предусмотреть варианты, где переночевать. Ситуация с паводком на Южном Урале находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как отметил 6 апреля глава региона, на юге уровень воды снижается, но вскоре половодье ожидается в центральной и горнозаводской зонах области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям