05 апреля 2024

Дорогу до челябинского поселка закрыли из-за паводка

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Архив. Паводок. Челябинск., река, вода, берег, половодье, наводнение, весна, разлив
Дорогу по поселка в Агаповском районе закрыли из-за подступающей воды Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Агаповском районе Челябинской области принято решение о закрытии дороги. Потоки воды крайне затруднили проезд транспорта в сторону поселка Аблязово.

«Как сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович, на место выехали сотрудники МЧС и ГИБДД. После осмотра принято решение на ночь дорогу закрыть», — пишет газета «Звезда».

Водителей просят не рисковать и предусмотреть варианты, где переночевать. Ситуация с паводком на Южном Урале находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как отметил 6 апреля глава региона, на юге уровень воды снижается, но вскоре половодье ожидается в центральной и горнозаводской зонах области.

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В Агаповском районе Челябинской области принято решение о закрытии дороги. Потоки воды крайне затруднили проезд транспорта в сторону поселка Аблязово. «Как сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович, на место выехали сотрудники МЧС и ГИБДД. После осмотра принято решение на ночь дорогу закрыть», — пишет газета «Звезда». Водителей просят не рисковать и предусмотреть варианты, где переночевать. Ситуация с паводком на Южном Урале находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как отметил 6 апреля глава региона, на юге уровень воды снижается, но вскоре половодье ожидается в центральной и горнозаводской зонах области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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