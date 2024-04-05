Дорогу до челябинского поселка закрыли из-за паводка

В Агаповском районе Челябинской области принято решение о закрытии дороги. Потоки воды крайне затруднили проезд транспорта в сторону поселка Аблязово.
«Как сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович, на место выехали сотрудники МЧС и ГИБДД. После осмотра принято решение на ночь дорогу закрыть», — пишет газета «Звезда».
Водителей просят не рисковать и предусмотреть варианты, где переночевать. Ситуация с паводком на Южном Урале находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как отметил 6 апреля глава региона, на юге уровень воды снижается, но вскоре половодье ожидается в центральной и горнозаводской зонах области.
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