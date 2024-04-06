Курганские спасатели дали оперативный прогноз по зонам затопления

В Курганской области из-за интенсивного прироста уровня воды на реках Тобол и Уй в зону подтопления могут попасть придомовые территории деревни Красный Октябрь и села Романовского. Об этом предупреждают специалисты ГУ МЧС России по региону.
«В ближайшие один-два дня в зону возможного подтопления могут попасть придомовые территории деревни Красный Октябрь в Целинном округе и села Романовского в Белозерском округе. Прирост по рекам Уй и Тобол ожидается в пределах от 30 до 75 сантиметров. Прирост по рекам Исеть и Миасс — от 30 до 50 сантиметров. В зоне возможно подтопления может оказаться подъезд к автомобильному мосту у села Барино в Шатровском округе», — написано на сайте ведомства.
Ранее власти региона обнародовали список округов, где жителей могут срочно эвакуировать из-за паводковой обстановки. В зоне риска сейчас находятся 50 населенных пунктов. Мэрия Кургана опубликовала список из 168 садоводств и микрорайонов, которым грозит эвакуация. О других значимых событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Курганской области из-за интенсивного прироста уровня воды на реках Тобол и Уй в зону подтопления могут попасть придомовые территории деревни Красный Октябрь и села Романовского. Об этом предупреждают специалисты ГУ МЧС России по региону. «В ближайшие один-два дня в зону возможного подтопления могут попасть придомовые территории деревни Красный Октябрь в Целинном округе и села Романовского в Белозерском округе. Прирост по рекам Уй и Тобол ожидается в пределах от 30 до 75 сантиметров. Прирост по рекам Исеть и Миасс — от 30 до 50 сантиметров. В зоне возможно подтопления может оказаться подъезд к автомобильному мосту у села Барино в Шатровском округе», — написано на сайте ведомства. Ранее власти региона обнародовали список округов, где жителей могут срочно эвакуировать из-за паводковой обстановки. В зоне риска сейчас находятся 50 населенных пунктов. Мэрия Кургана опубликовала список из 168 садоводств и микрорайонов, которым грозит эвакуация. О других значимых событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.