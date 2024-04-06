06 апреля 2024

Курганские спасатели дали оперативный прогноз по зонам затопления

В Курганской области сохранится интенсивный рост уровня воды на реках Тобол и Уй
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровни воды на основных реках региона, будут находиться в пределах средних многолетних значений
Уровни воды на основных реках региона, будут находиться в пределах средних многолетних значений Фото:

В Курганской области из-за интенсивного прироста уровня воды на реках Тобол и Уй в зону подтопления могут попасть придомовые территории деревни Красный Октябрь и села Романовского. Об этом предупреждают специалисты ГУ МЧС России по региону.

«В ближайшие один-два дня в зону возможного подтопления могут попасть придомовые территории деревни Красный Октябрь в Целинном округе и села Романовского в Белозерском округе. Прирост по рекам Уй и Тобол ожидается в пределах от 30 до 75 сантиметров. Прирост по рекам Исеть и Миасс — от 30 до 50 сантиметров. В зоне возможно подтопления может оказаться подъезд к автомобильному мосту у села Барино в Шатровском округе», — написано на сайте ведомства.

Ранее власти региона обнародовали список округов, где жителей могут срочно эвакуировать из-за паводковой обстановки. В зоне риска сейчас находятся 50 населенных пунктов. Мэрия Кургана опубликовала список из 168 садоводств и микрорайонов, которым грозит эвакуация. О других значимых событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курганской области из-за интенсивного прироста уровня воды на реках Тобол и Уй в зону подтопления могут попасть придомовые территории деревни Красный Октябрь и села Романовского. Об этом предупреждают специалисты ГУ МЧС России по региону. «В ближайшие один-два дня в зону возможного подтопления могут попасть придомовые территории деревни Красный Октябрь в Целинном округе и села Романовского в Белозерском округе. Прирост по рекам Уй и Тобол ожидается в пределах от 30 до 75 сантиметров. Прирост по рекам Исеть и Миасс — от 30 до 50 сантиметров. В зоне возможно подтопления может оказаться подъезд к автомобильному мосту у села Барино в Шатровском округе», — написано на сайте ведомства. Ранее власти региона обнародовали список округов, где жителей могут срочно эвакуировать из-за паводковой обстановки. В зоне риска сейчас находятся 50 населенных пунктов. Мэрия Кургана опубликовала список из 168 садоводств и микрорайонов, которым грозит эвакуация. О других значимых событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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