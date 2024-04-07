07 апреля 2024
06 апреля 2024

Зарплата геологов в Тюмени выросла на 39% из-за высокого спроса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Процесс вакуумизации предметов для Капсулы времени. Екатеринбург, рубль, купюра, пять тысяч, деньги, рубли, купюры, бумажные деньги, национальная валюта, купюра5000, новые пять тысяч рублей, пять тысяч рублей
Средняя зарплата геологов в Тюменской области составляет 125 тысяч рублей Фото:

За первые три месяца 2024 года зарплата геологов выросла на 39%. Такой скачек произошел на фоне высокого спроса на этих специалистов, рассказали аналитики hh.ru.

«В первом квартале 2024 года средняя зарплата геологов составила 125 тысяч рублей. Это выводит специальность в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Тюменской области. При этом относительно аналогичного периода 2023 года зарплата увеличилась на 39%», — сообщили эксперты «РБК Тюмень».

Там уточнили, что теперь в вакансиях для геологов все чаще появляются «мета-навыки». Под ними подразумевается точность, внимательность, интегральное мышление, ответственность, обучение, развитие, расстановка приоритетов, продуктивность и уверенность.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем геолога. Он подчеркнул, что открытия исследователей недр легли в основу промышленной мощи округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За первые три месяца 2024 года зарплата геологов выросла на 39%. Такой скачек произошел на фоне высокого спроса на этих специалистов, рассказали аналитики hh.ru. «В первом квартале 2024 года средняя зарплата геологов составила 125 тысяч рублей. Это выводит специальность в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Тюменской области. При этом относительно аналогичного периода 2023 года зарплата увеличилась на 39%», — сообщили эксперты «РБК Тюмень». Там уточнили, что теперь в вакансиях для геологов все чаще появляются «мета-навыки». Под ними подразумевается точность, внимательность, интегральное мышление, ответственность, обучение, развитие, расстановка приоритетов, продуктивность и уверенность. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем геолога. Он подчеркнул, что открытия исследователей недр легли в основу промышленной мощи округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...