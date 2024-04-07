Зарплата геологов в Тюмени выросла на 39% из-за высокого спроса

За первые три месяца 2024 года зарплата геологов выросла на 39%. Такой скачек произошел на фоне высокого спроса на этих специалистов, рассказали аналитики hh.ru.
«В первом квартале 2024 года средняя зарплата геологов составила 125 тысяч рублей. Это выводит специальность в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Тюменской области. При этом относительно аналогичного периода 2023 года зарплата увеличилась на 39%», — сообщили эксперты «РБК Тюмень».
Там уточнили, что теперь в вакансиях для геологов все чаще появляются «мета-навыки». Под ними подразумевается точность, внимательность, интегральное мышление, ответственность, обучение, развитие, расстановка приоритетов, продуктивность и уверенность.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем геолога. Он подчеркнул, что открытия исследователей недр легли в основу промышленной мощи округа.
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За первые три месяца 2024 года зарплата геологов выросла на 39%. Такой скачек произошел на фоне высокого спроса на этих специалистов, рассказали аналитики hh.ru. «В первом квартале 2024 года средняя зарплата геологов составила 125 тысяч рублей. Это выводит специальность в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Тюменской области. При этом относительно аналогичного периода 2023 года зарплата увеличилась на 39%», — сообщили эксперты «РБК Тюмень». Там уточнили, что теперь в вакансиях для геологов все чаще появляются «мета-навыки». Под ними подразумевается точность, внимательность, интегральное мышление, ответственность, обучение, развитие, расстановка приоритетов, продуктивность и уверенность. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем геолога. Он подчеркнул, что открытия исследователей недр легли в основу промышленной мощи округа.