Полпред Якушев рассказал о важнейшей роли геологов для Урала

Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем геолога
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Якушев. Тюмень , якушев владимир
Владимир Якушев пожелал уральским геологам успехов в работе Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем геолога. Он подчеркнул, что открытия исследователей недр легли в основу промышленной мощи округа, сообщает пресс-служба полпредства.

«Уважаемые друзья! Поздравляю геологов, ветеранов профессии и всех, кто посвятил себя исследованию недр, с праздником! Для Уральского федерального округа ваша работа сыграла судьбоносную роль. Открытия геологов легли в основу промышленной мощи Урала. Превратили Западную Сибирь в энергетическое сердце России. Обеспечили экономику регионов ресурсами на многие десятилетия вперед», — говорится на сайте полпреда.

Якушев подчеркнул, что исследователи и ученые, стоящие у истоков освоения уральско-сибирских недр, были знатоками своего дела, воспитавшими новое поколение профессионалов. Полпред поблагодарил геологов за их вклад, пожелал успехов в работе и новых открытий.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем геолога. Он подчеркнул, что открытия исследователей недр легли в основу промышленной мощи округа, сообщает пресс-служба полпредства. «Уважаемые друзья! Поздравляю геологов, ветеранов профессии и всех, кто посвятил себя исследованию недр, с праздником! Для Уральского федерального округа ваша работа сыграла судьбоносную роль. Открытия геологов легли в основу промышленной мощи Урала. Превратили Западную Сибирь в энергетическое сердце России. Обеспечили экономику регионов ресурсами на многие десятилетия вперед», — говорится на сайте полпреда. Якушев подчеркнул, что исследователи и ученые, стоящие у истоков освоения уральско-сибирских недр, были знатоками своего дела, воспитавшими новое поколение профессионалов. Полпред поблагодарил геологов за их вклад, пожелал успехов в работе и новых открытий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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