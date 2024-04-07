Полпред Якушев рассказал о важнейшей роли геологов для Урала

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем геолога. Он подчеркнул, что открытия исследователей недр легли в основу промышленной мощи округа, сообщает пресс-служба полпредства.
«Уважаемые друзья! Поздравляю геологов, ветеранов профессии и всех, кто посвятил себя исследованию недр, с праздником! Для Уральского федерального округа ваша работа сыграла судьбоносную роль. Открытия геологов легли в основу промышленной мощи Урала. Превратили Западную Сибирь в энергетическое сердце России. Обеспечили экономику регионов ресурсами на многие десятилетия вперед», — говорится на сайте полпреда.
Якушев подчеркнул, что исследователи и ученые, стоящие у истоков освоения уральско-сибирских недр, были знатоками своего дела, воспитавшими новое поколение профессионалов. Полпред поблагодарил геологов за их вклад, пожелал успехов в работе и новых открытий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.