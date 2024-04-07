Общество Полпред Якушев рассказал о важнейшей роли геологов для Урала Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем геолога 07 апреля 2024 в 09:20 Размер текста - 17 + Владимир Якушев пожелал уральским геологам успехов в работе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем геолога. Он подчеркнул, что открытия исследователей недр легли в основу промышленной мощи округа, сообщает пресс-служба полпредства. «Уважаемые друзья! Поздравляю геологов, ветеранов профессии и всех, кто посвятил себя исследованию недр, с праздником! Для Уральского федерального округа ваша работа сыграла судьбоносную роль. Открытия геологов легли в основу промышленной мощи Урала. Превратили Западную Сибирь в энергетическое сердце России. Обеспечили экономику регионов ресурсами на многие десятилетия вперед», — говорится на сайте полпреда. Якушев подчеркнул, что исследователи и ученые, стоящие у истоков освоения уральско-сибирских недр, были знатоками своего дела, воспитавшими новое поколение профессионалов. Полпред поблагодарил геологов за их вклад, пожелал успехов в работе и новых открытий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем геолога. Он подчеркнул, что открытия исследователей недр легли в основу промышленной мощи округа, сообщает пресс-служба полпредства. «Уважаемые друзья! Поздравляю геологов, ветеранов профессии и всех, кто посвятил себя исследованию недр, с праздником! Для Уральского федерального округа ваша работа сыграла судьбоносную роль. Открытия геологов легли в основу промышленной мощи Урала. Превратили Западную Сибирь в энергетическое сердце России. Обеспечили экономику регионов ресурсами на многие десятилетия вперед», — говорится на сайте полпреда. Якушев подчеркнул, что исследователи и ученые, стоящие у истоков освоения уральско-сибирских недр, были знатоками своего дела, воспитавшими новое поколение профессионалов. Полпред поблагодарил геологов за их вклад, пожелал успехов в работе и новых открытий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям