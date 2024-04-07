Мэр Кухарук рассказал о готовности Тюмени к весеннему паводку

В Тюмени проведут командно-штабные учения на одной из дамб, также власти реконструировали гидротехнические сооружения в районе улиц пятой Элеваторной и Дамбовской. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр города Руслан Кухарук.
«В 2023 году проводились работы по содержанию водозаградительных дамб, находящихся в муниципальной собственности: реконструированы участки (более 1200 метров каждый) в районе ул. 5-й Элеваторной и в районе ул. Дамбовской. Также в ближайшее время пройдут командно-штабные учения на одной из дамб. По моему поручению проанализирован график работ, связанных с вывозом снега и мусора, очисткой водоотводных труб и канав», — написал Кухарук.
Он отметил, что уровень воды в Туре за сутки вырос на 27 см. По его словам, критический уровень воды в реке наблюдался в 2016 году, тогда он составлял 868 см, на сегодняшний день он достиг 11 см от нуля поста.
В регионе с 8 апреля начал действовать режим ЧС по паводку. Тех, кто находится, в опасной зоне, призвали собирать документы и ценные вещи. В Тюмени нет риска затопления микрорайонов. По данным властей, прогнозируется повышение воды в реках Тобол и Ишим, но они через Тюмень не протекают.
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В Тюмени проведут командно-штабные учения на одной из дамб, также власти реконструировали гидротехнические сооружения в районе улиц пятой Элеваторной и Дамбовской. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр города Руслан Кухарук. «В 2023 году проводились работы по содержанию водозаградительных дамб, находящихся в муниципальной собственности: реконструированы участки (более 1200 метров каждый) в районе ул. 5-й Элеваторной и в районе ул. Дамбовской. Также в ближайшее время пройдут командно-штабные учения на одной из дамб. По моему поручению проанализирован график работ, связанных с вывозом снега и мусора, очисткой водоотводных труб и канав», — написал Кухарук. Он отметил, что уровень воды в Туре за сутки вырос на 27 см. По его словам, критический уровень воды в реке наблюдался в 2016 году, тогда он составлял 868 см, на сегодняшний день он достиг 11 см от нуля поста. В регионе с 8 апреля начал действовать режим ЧС по паводку. Тех, кто находится, в опасной зоне, призвали собирать документы и ценные вещи. В Тюмени нет риска затопления микрорайонов. По данным властей, прогнозируется повышение воды в реках Тобол и Ишим, но они через Тюмень не протекают.