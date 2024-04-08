В ЯНАО изменили маршруты автобусов райцентра. Карта

В Тарко-Сале изменили маршруты автобусов из-за ремонта водоотведения

09 апреля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Автобусы в Тарко-Сале буду двигаться по измененному маршруту до 15 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) изменили маршруты городского общественного транспорта из-за ремонта системы водоотведения. Об этом сообщили в telegram-канале департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района. «В связи с продлением срока реконструкции сетей водоотведения на перекрестке улица Мира-улица Мезенцева, временное изменение движения городских автобусных маршрутов продлится до 15 апреля 2024 года. Обращаем внимание на изменение движения городских автобусов по маршрутам №1, 2, 3 и 5», — говорится в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тарко-Сале (ЯНАО) изменили маршруты городского общественного транспорта из-за ремонта системы водоотведения. Об этом сообщили в telegram-канале департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района. «В связи с продлением срока реконструкции сетей водоотведения на перекрестке улица Мира-улица Мезенцева, временное изменение движения городских автобусных маршрутов продлится до 15 апреля 2024 года. Обращаем внимание на изменение движения городских автобусов по маршрутам №1, 2, 3 и 5», — говорится в сообщении.