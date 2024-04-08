08 апреля 2024

В ЯНАО изменили маршруты автобусов райцентра. Карта

В Тарко-Сале изменили маршруты автобусов из-за ремонта водоотведения
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, проезжая часть, автобус, общественный транспорт, ямал
Автобусы в Тарко-Сале буду двигаться по измененному маршруту до 15 апреля Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) изменили маршруты городского общественного транспорта из-за ремонта системы водоотведения. Об этом сообщили в telegram-канале департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района.

«В связи с продлением срока реконструкции сетей водоотведения на перекрестке улица Мира-улица Мезенцева, временное изменение движения городских автобусных маршрутов продлится до 15 апреля 2024 года. Обращаем внимание на изменение движения городских автобусов по маршрутам №1, 2, 3 и 5», — говорится в сообщении.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) изменили маршруты городского общественного транспорта из-за ремонта системы водоотведения. Об этом сообщили в telegram-канале департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района. «В связи с продлением срока реконструкции сетей водоотведения на перекрестке улица Мира-улица Мезенцева, временное изменение движения городских автобусных маршрутов продлится до 15 апреля 2024 года. Обращаем внимание на изменение движения городских автобусов по маршрутам №1, 2, 3 и 5», — говорится в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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