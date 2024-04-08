08 апреля 2024

На период паводка запустят дополнительный поезд в Курганской области

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Дети из ДНР. Курган , поезд, жд вокзал
Поезд будет курсировать по маршруту Курган-Утяк Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области на период паводка запустили дополнительный поезд по маршруту Курган — Утяк. Данная информация размещена в telegram-канале Южно-Уральской железной дороги.

«Для организации транспортного сообщения между районами города Кургана в период паводка Южно-Уральской железной дорогой назначены дополнительные рейсы электропоезда сообщением Курган — Утяк. Электропоезд следует со всеми остановками. Проезд осуществляется бесплатно», — указано в сообщение.

Поезд будет отправляться со станции Курган в 07:05, 11:05, 19:10. Отправление с Утяка будет в 08:30, 17:00, 20:15.

В Курганской области из-за угрозы паводка ввели режим ЧС. В том, числе, есть риск подтопления шоссе им. Тюнина.

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В Курганской области на период паводка запустили дополнительный поезд по маршруту Курган — Утяк. Данная информация размещена в telegram-канале Южно-Уральской железной дороги. «Для организации транспортного сообщения между районами города Кургана в период паводка Южно-Уральской железной дорогой назначены дополнительные рейсы электропоезда сообщением Курган — Утяк. Электропоезд следует со всеми остановками. Проезд осуществляется бесплатно», — указано в сообщение. Поезд будет отправляться со станции Курган в 07:05, 11:05, 19:10. Отправление с Утяка будет в 08:30, 17:00, 20:15. В Курганской области из-за угрозы паводка ввели режим ЧС. В том, числе, есть риск подтопления шоссе им. Тюнина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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