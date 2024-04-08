На период паводка запустят дополнительный поезд в Курганской области

09 апреля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Поезд будет курсировать по маршруту Курган-Утяк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области на период паводка запустили дополнительный поезд по маршруту Курган — Утяк. Данная информация размещена в telegram-канале Южно-Уральской железной дороги. «Для организации транспортного сообщения между районами города Кургана в период паводка Южно-Уральской железной дорогой назначены дополнительные рейсы электропоезда сообщением Курган — Утяк. Электропоезд следует со всеми остановками. Проезд осуществляется бесплатно», — указано в сообщение. Поезд будет отправляться со станции Курган в 07:05, 11:05, 19:10. Отправление с Утяка будет в 08:30, 17:00, 20:15. В Курганской области из-за угрозы паводка ввели режим ЧС. В том, числе, есть риск подтопления шоссе им. Тюнина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области на период паводка запустили дополнительный поезд по маршруту Курган — Утяк. Данная информация размещена в telegram-канале Южно-Уральской железной дороги. «Для организации транспортного сообщения между районами города Кургана в период паводка Южно-Уральской железной дорогой назначены дополнительные рейсы электропоезда сообщением Курган — Утяк. Электропоезд следует со всеми остановками. Проезд осуществляется бесплатно», — указано в сообщение. Поезд будет отправляться со станции Курган в 07:05, 11:05, 19:10. Отправление с Утяка будет в 08:30, 17:00, 20:15. В Курганской области из-за угрозы паводка ввели режим ЧС. В том, числе, есть риск подтопления шоссе им. Тюнина.