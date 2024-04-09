Курганская ЛДПР помогает жителям подтопляемого микрорайона эвакуироваться. Фото

09 апреля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Антон Рудаков вместе с активистами ЛДПР помогает курганцам эвакуироваться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Депутат курганской городской думы Антон Рудаков вместе с активистами курганского регионального отделения партии ЛДПР помогает с эвакуацией жителям подтопляемых территорий восточного района города. Об этом он пишет в своем telegram-канале «Вместе с активистами ЛДПР помогаем жителям Восточного округа эвакуироваться и размещаться в местах временного размещения», — указано в канале Рудакова. Также депутат прикрепил информацию о пунктах временного размещения во время паводка с сайта городской администрации. Ранее URA.RU писало, что врип главы города Анастасия Аргышева заявила, что в связи с ухудшением прогноза по паводку, в Кургане нужно быстро увеличить количество пунктов временного размещения и волонтеры, которые окажут помощь. Также сообщалось, что городу необходимы рабочие руки, чтобы помогать укреплять дамбу, и добровольцы в патрули и люди, которые помогут с эвакуацией. В Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Представители курганской ЛДПР помогает жителям подтопляемых территорий эвакуироваться telegram-канал «Депутат Рудаков Антон», web.telegram.org Депутат гордумы Кургана Рудаков помогал жителям перевозить вещи telegram-канал «Депутат Рудаков Антон», web.telegram.org Жители Восточного района Кургана рискуют попасть под затопление из-за паводка telegram-канал «Депутат Рудаков Антон», web.telegram.org Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат курганской городской думы Антон Рудаков вместе с активистами курганского регионального отделения партии ЛДПР помогает с эвакуацией жителям подтопляемых территорий восточного района города. Об этом он пишет в своем telegram-канале «Вместе с активистами ЛДПР помогаем жителям Восточного округа эвакуироваться и размещаться в местах временного размещения», — указано в канале Рудакова. Также депутат прикрепил информацию о пунктах временного размещения во время паводка с сайта городской администрации. Ранее URA.RU писало, что врип главы города Анастасия Аргышева заявила, что в связи с ухудшением прогноза по паводку, в Кургане нужно быстро увеличить количество пунктов временного размещения и волонтеры, которые окажут помощь. Также сообщалось, что городу необходимы рабочие руки, чтобы помогать укреплять дамбу, и добровольцы в патрули и люди, которые помогут с эвакуацией. В Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.