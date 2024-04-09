Курганская ЛДПР помогает жителям подтопляемого микрорайона эвакуироваться. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, эвакуация, тележка, половодье, мужчина, наводнение
Депутат гордумы Антон Рудаков вместе с активистами ЛДПР помогает курганцам эвакуироваться Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Депутат курганской городской думы Антон Рудаков вместе с активистами курганского регионального отделения партии ЛДПР помогает с эвакуацией жителям подтопляемых территорий восточного района города. Об этом он пишет в своем telegram-канале

«Вместе с активистами ЛДПР помогаем жителям Восточного округа эвакуироваться и размещаться в местах временного размещения», — указано в канале Рудакова. Также депутат прикрепил информацию о пунктах временного размещения во время паводка с сайта городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что врип главы города Анастасия Аргышева заявила, что в связи с ухудшением прогноза по паводку, в Кургане нужно быстро увеличить количество пунктов временного размещения и волонтеры, которые окажут помощь. Также сообщалось, что городу необходимы рабочие руки, чтобы помогать укреплять дамбу, и добровольцы в патрули и люди, которые помогут с эвакуацией. В Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Представители курганской ЛДПР помогает жителям подтопляемых территорий эвакуироваться
Представители курганской ЛДПР помогает жителям подтопляемых территорий эвакуироваться
Депутат гордумы Кургана Рудаков помогал жителям перевозить вещи
Депутат гордумы Кургана Рудаков помогал жителям перевозить вещи
Жители Восточного района Кургана рискуют попасть под затопление из-за паводка
Жители Восточного района Кургана рискуют попасть под затопление из-за паводка

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат курганской городской думы Антон Рудаков вместе с активистами курганского регионального отделения партии ЛДПР помогает с эвакуацией жителям подтопляемых территорий восточного района города. Об этом он пишет в своем telegram-канале «Вместе с активистами ЛДПР помогаем жителям Восточного округа эвакуироваться и размещаться в местах временного размещения», — указано в канале Рудакова. Также депутат прикрепил информацию о пунктах временного размещения во время паводка с сайта городской администрации. Ранее URA.RU писало, что врип главы города Анастасия Аргышева заявила, что в связи с ухудшением прогноза по паводку, в Кургане нужно быстро увеличить количество пунктов временного размещения и волонтеры, которые окажут помощь. Также сообщалось, что городу необходимы рабочие руки, чтобы помогать укреплять дамбу, и добровольцы в патрули и люди, которые помогут с эвакуацией. В Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...