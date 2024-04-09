В Тюменской области ищут добровольцев с лодками

В Тюменской области ищут добровольцев, которые имеют плавсредства и готовы помочь при необходимости эвакуировать людей из зон подтопления вдоль рек Ишим и Тобол. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении МЧС РФ.
«Опорный центр добровольчества в ЧС Тюменской области и областной главк МЧС России собирают добровольцев, готовых оказать помощь населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки. Требования: наличие личного плавательного средства и проживание в населенных пунктах, расположенных вдоль русла рек Ишим или Тобол», — объявили в тюменском управлении МЧС.
Желающие оказать помощь могут обращаться по телефону 8 (3452) 590-549. Как ранее писало URA.RU, реки Ишим и Тобол назвали самыми опасными в регионе: в них ожидается значительный уровень подъема воды.
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В Тюменской области ищут добровольцев, которые имеют плавсредства и готовы помочь при необходимости эвакуировать людей из зон подтопления вдоль рек Ишим и Тобол. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении МЧС РФ. «Опорный центр добровольчества в ЧС Тюменской области и областной главк МЧС России собирают добровольцев, готовых оказать помощь населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки. Требования: наличие личного плавательного средства и проживание в населенных пунктах, расположенных вдоль русла рек Ишим или Тобол», — объявили в тюменском управлении МЧС. Желающие оказать помощь могут обращаться по телефону 8 (3452) 590-549. Как ранее писало URA.RU, реки Ишим и Тобол назвали самыми опасными в регионе: в них ожидается значительный уровень подъема воды.