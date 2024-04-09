В Тюменской области ищут добровольцев с лодками

В Тюменской области ищут добровольцев, готовых помочь в эвакуации из зон паводка

09 апреля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Лодки нужны для эвакуации людей из зон затопления Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области ищут добровольцев, которые имеют плавсредства и готовы помочь при необходимости эвакуировать людей из зон подтопления вдоль рек Ишим и Тобол. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении МЧС РФ. «Опорный центр добровольчества в ЧС Тюменской области и областной главк МЧС России собирают добровольцев, готовых оказать помощь населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки. Требования: наличие личного плавательного средства и проживание в населенных пунктах, расположенных вдоль русла рек Ишим или Тобол», — объявили в тюменском управлении МЧС. Желающие оказать помощь могут обращаться по телефону 8 (3452) 590-549. Как ранее писало URA.RU, реки Ишим и Тобол назвали самыми опасными в регионе: в них ожидается значительный уровень подъема воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области ищут добровольцев, которые имеют плавсредства и готовы помочь при необходимости эвакуировать людей из зон подтопления вдоль рек Ишим и Тобол. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении МЧС РФ. «Опорный центр добровольчества в ЧС Тюменской области и областной главк МЧС России собирают добровольцев, готовых оказать помощь населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки. Требования: наличие личного плавательного средства и проживание в населенных пунктах, расположенных вдоль русла рек Ишим или Тобол», — объявили в тюменском управлении МЧС. Желающие оказать помощь могут обращаться по телефону 8 (3452) 590-549. Как ранее писало URA.RU, реки Ишим и Тобол назвали самыми опасными в регионе: в них ожидается значительный уровень подъема воды.