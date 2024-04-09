09 апреля 2024

Тюменские медики предупредили жителей об опасной воде из-за паводка

Тюменцам рекомендуют пить только бутилированную воду на время паводка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, бутилированная вода, питьевая вода, вода, питьевой источник
В случае ЧС тюменцы могут заразиться кишечными инфекциями, гепатитом А и дизентерией Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Тюменские врачи рекомендовали местным жителям пить только бутилированную воду на время паводка. По их словам, в случае ЧС можно заразиться кишечными инфекциями, гепатитом А и дизентерией. Об этом сообщается в инфоцентре правительства Тюменской области.

«Медики рекомендуют жителям Тюменской области пить бутилированную воду во время паводка. Это связано с тем, что в результате наводнений может происходить загрязнение водных ресурсов, включая поверхностные и подземные воды. Они могут содержать патогены и микроорганизмы», — рассказали в инфоцентре.

Местным жителям рекомендуют не умываться паводковой водой, использовать резиновые сапоги и перчатки, мыть руки после контакта с загрязненной водой и проводить дезинфекцию помещений.

Ранее URA.RU писало, что делать в случае внезапного потопления и какие вещи необходимо взять с собой при эвакуации. Уровень воды в тюменских реках продолжает расти, жители некоторых поселений уже начал искать, куда пристроить животных, а также сами начали переезжать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские врачи рекомендовали местным жителям пить только бутилированную воду на время паводка. По их словам, в случае ЧС можно заразиться кишечными инфекциями, гепатитом А и дизентерией. Об этом сообщается в инфоцентре правительства Тюменской области. «Медики рекомендуют жителям Тюменской области пить бутилированную воду во время паводка. Это связано с тем, что в результате наводнений может происходить загрязнение водных ресурсов, включая поверхностные и подземные воды. Они могут содержать патогены и микроорганизмы», — рассказали в инфоцентре. Местным жителям рекомендуют не умываться паводковой водой, использовать резиновые сапоги и перчатки, мыть руки после контакта с загрязненной водой и проводить дезинфекцию помещений. Ранее URA.RU писало, что делать в случае внезапного потопления и какие вещи необходимо взять с собой при эвакуации. Уровень воды в тюменских реках продолжает расти, жители некоторых поселений уже начал искать, куда пристроить животных, а также сами начали переезжать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...