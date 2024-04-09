Тюменские медики предупредили жителей об опасной воде из-за паводка

Тюменские врачи рекомендовали местным жителям пить только бутилированную воду на время паводка. По их словам, в случае ЧС можно заразиться кишечными инфекциями, гепатитом А и дизентерией. Об этом сообщается в инфоцентре правительства Тюменской области.
«Медики рекомендуют жителям Тюменской области пить бутилированную воду во время паводка. Это связано с тем, что в результате наводнений может происходить загрязнение водных ресурсов, включая поверхностные и подземные воды. Они могут содержать патогены и микроорганизмы», — рассказали в инфоцентре.
Местным жителям рекомендуют не умываться паводковой водой, использовать резиновые сапоги и перчатки, мыть руки после контакта с загрязненной водой и проводить дезинфекцию помещений.
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Тюменские врачи рекомендовали местным жителям пить только бутилированную воду на время паводка. По их словам, в случае ЧС можно заразиться кишечными инфекциями, гепатитом А и дизентерией. Об этом сообщается в инфоцентре правительства Тюменской области. «Медики рекомендуют жителям Тюменской области пить бутилированную воду во время паводка. Это связано с тем, что в результате наводнений может происходить загрязнение водных ресурсов, включая поверхностные и подземные воды. Они могут содержать патогены и микроорганизмы», — рассказали в инфоцентре. Местным жителям рекомендуют не умываться паводковой водой, использовать резиновые сапоги и перчатки, мыть руки после контакта с загрязненной водой и проводить дезинфекцию помещений. Ранее URA.RU писало, что делать в случае внезапного потопления и какие вещи необходимо взять с собой при эвакуации. Уровень воды в тюменских реках продолжает расти, жители некоторых поселений уже начал искать, куда пристроить животных, а также сами начали переезжать.