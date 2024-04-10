Тюменским школьникам в электронные дневники пришел инструктаж при паводке

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Режим ЧС по паводку действует в регионе с 8 апреля Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области школьникам в электронных дневниках начали присылать инструкции действий при паводке. Об этом стало известно журналистам.

«Тюменским школьникам стали приходить инструкции действий при паводке в электронные дневники. 8 апреля губернатор Александр Моор ввел режим ЧС в регионе из-за риска паводка», — сообщают РБК Тюмень.

Режим ЧС по паводку действует в регионе с 8 апреля. Ожидается опасный уровень воды в реках Тобол и Ишим. Ранее URA.RU писало, что делать при внезапном потопе и какие вещи необходимо взять с собой при эвакуации.

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В Тюменской области школьникам в электронных дневниках начали присылать инструкции действий при паводке. Об этом стало известно журналистам. «Тюменским школьникам стали приходить инструкции действий при паводке в электронные дневники. 8 апреля губернатор Александр Моор ввел режим ЧС в регионе из-за риска паводка», — сообщают РБК Тюмень. Режим ЧС по паводку действует в регионе с 8 апреля. Ожидается опасный уровень воды в реках Тобол и Ишим. Ранее URA.RU писало, что делать при внезапном потопе и какие вещи необходимо взять с собой при эвакуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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