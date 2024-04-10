10 апреля 2024

В курганской транспортной полиции назначен новый начальник

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., погоны, подполковник, шеврон, полиция
Подполковник Петр Тельминов избавился от приставки врио и стал начальном курганской транспортной полиции Фото:

Новым начальником курганского линейного отдела МВД РФ на транспорте 11 апреля назначен подполковник полиции Петр Тельминов, ранее он руководил отделом в статусе врио. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с правоохранительными органами.

«Подполковник Петр Тельминов официально стал начальником курганской транспортной полиции. Все документы с 11 апреля попросили готовить на имя нового начальника», — сообщают источники. Также информация о новом руководителе сообщается на сайте регионального МВД.

Тельминов возглавил отдел в статусе временно исполняющего обязанности, когда его предшественник, полковник Павел Речкалов, ушел с должности в феврале 2024 года. Источники URA.RU связывали отставку с получением взыскания за недостаточно эффективную работу. Отмечалось, что он выразил желание уйти на пенсию и планировал вернуться жить в Тюмень.

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Новым начальником курганского линейного отдела МВД РФ на транспорте 11 апреля назначен подполковник полиции Петр Тельминов, ранее он руководил отделом в статусе врио. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с правоохранительными органами. «Подполковник Петр Тельминов официально стал начальником курганской транспортной полиции. Все документы с 11 апреля попросили готовить на имя нового начальника», — сообщают источники. Также информация о новом руководителе сообщается на сайте регионального МВД. Тельминов возглавил отдел в статусе временно исполняющего обязанности, когда его предшественник, полковник Павел Речкалов, ушел с должности в феврале 2024 года. Источники URA.RU связывали отставку с получением взыскания за недостаточно эффективную работу. Отмечалось, что он выразил желание уйти на пенсию и планировал вернуться жить в Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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