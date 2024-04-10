В курганской транспортной полиции назначен новый начальник

Новым начальником курганского линейного отдела МВД РФ на транспорте 11 апреля назначен подполковник полиции Петр Тельминов, ранее он руководил отделом в статусе врио. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с правоохранительными органами.
«Подполковник Петр Тельминов официально стал начальником курганской транспортной полиции. Все документы с 11 апреля попросили готовить на имя нового начальника», — сообщают источники. Также информация о новом руководителе сообщается на сайте регионального МВД.
Тельминов возглавил отдел в статусе временно исполняющего обязанности, когда его предшественник, полковник Павел Речкалов, ушел с должности в феврале 2024 года. Источники URA.RU связывали отставку с получением взыскания за недостаточно эффективную работу. Отмечалось, что он выразил желание уйти на пенсию и планировал вернуться жить в Тюмень.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Новым начальником курганского линейного отдела МВД РФ на транспорте 11 апреля назначен подполковник полиции Петр Тельминов, ранее он руководил отделом в статусе врио. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с правоохранительными органами. «Подполковник Петр Тельминов официально стал начальником курганской транспортной полиции. Все документы с 11 апреля попросили готовить на имя нового начальника», — сообщают источники. Также информация о новом руководителе сообщается на сайте регионального МВД. Тельминов возглавил отдел в статусе временно исполняющего обязанности, когда его предшественник, полковник Павел Речкалов, ушел с должности в феврале 2024 года. Источники URA.RU связывали отставку с получением взыскания за недостаточно эффективную работу. Отмечалось, что он выразил желание уйти на пенсию и планировал вернуться жить в Тюмень.