Начальник курганской транспортной полиции Речкалов увольняется после взыскания. Инсайд

29 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Начальник курганского ЛО МВД уходит в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из курганского линейного отдела МВД на транспорте увольняется начальник Павел Речкалов. Назначенный из Тюмени силовик проработал немногим более года и написал заявление после взыскания, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам. «Начальник линейного отдела полиции в Кургане увольняется после получения взыскания за плохую работу», — сообщили источники. В соответствующем разделе сайта уральского управления МВД на транспорте должность начальника курганского отдела обозначена как вакантная. В курганском линейном отделе корреспонденту сообщили, что увольнение Речкалова произойдет после окончания его больничного. Врио руководителя транспортной полиции является подполковник Петр Тельминов. Речкалов был назначен начальником курганского отдела в октябре 2022 года. До этого он более года отслужил замначальника тюменского линейного отдела. В Кургане силовик получил звание полковника. По версии источников, Речкалов написал заявление об уходе на пенсию после взыскания, полученного за плохие показатели. Ранее URA.RU сообщало, что силовик из Тюмени возглавил транспортную полицию Кургана. Речкалов начинал карьеру младшим оперуполномоченным в линейном отделе ЮУЖД.

Из курганского линейного отдела МВД на транспорте увольняется начальник Павел Речкалов. Назначенный из Тюмени силовик проработал немногим более года и написал заявление после взыскания, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам. «Начальник линейного отдела полиции в Кургане увольняется после получения взыскания за плохую работу», — сообщили источники. В соответствующем разделе сайта уральского управления МВД на транспорте должность начальника курганского отдела обозначена как вакантная. В курганском линейном отделе корреспонденту сообщили, что увольнение Речкалова произойдет после окончания его больничного. Врио руководителя транспортной полиции является подполковник Петр Тельминов. Речкалов был назначен начальником курганского отдела в октябре 2022 года. До этого он более года отслужил замначальника тюменского линейного отдела. В Кургане силовик получил звание полковника. По версии источников, Речкалов написал заявление об уходе на пенсию после взыскания, полученного за плохие показатели. Ранее URA.RU сообщало, что силовик из Тюмени возглавил транспортную полицию Кургана. Речкалов начинал карьеру младшим оперуполномоченным в линейном отделе ЮУЖД.