Из-за паводка тюменцам разрешили не ходить на работу

В Тюменской области запретили увольнять сотрудников за пропуск работы из-за ЧС

Спасение своих вещей от возможного паводка является уважительной причиной для пропуска работы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Жители Тюменской области могут не выходить на работу, если причиной для этого станут обстоятельства, связанные с объявленным в регионе режимом ЧС по паводку. Наказать таких сотрудников работодатель не сможет, равно как и уволить. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении Государственной инспекции труда.

«При объявленном режиме ЧС не допускается увольнение не вышедших на работу сотрудников без выяснения причин их невыхода. В случае отсутствия работника по причинам, связанным с ЧС, к нему не могут быть применены дисциплинарные взыскания, в том числе в виде увольнения», — сообщили URA.RU в областной трудовой инспекции.

На горячей линии управления добавили, что, к примеру, если жители Ишима, которым грозит затопление, не придут на работу из-за необходимости перевозить и спасать свои вещи, то наказать их за это работодатель не сможет. Вопросы, связанные с трудовыми отношениями, жители региона могут задать по номеру 500-915 (добавочный 111).

Режим ЧС в Тюменской области объявили 8 апреля. Причиной стал паводок, из-за которого в ряде населенных пунктов есть высокий риск затопления.