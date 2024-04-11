В Ишиме стремительно растет уровень воды

В пригородах Ишима люди эвакуируют мебель и домашнюю технику
Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе поднялся за сутки на 30 сантиметров. Такую информацию разместил по результатам наблюдения портал Allrivers.ru.
«По гидропосту Ишима в районе города Ишим подъем воды составил за сутки +30 сантиметров. Общий уровень воды на 8:08 утра 12 апреля составляет 154 сантиметра», — говорится в сообщении.
Также уровень воды вырос и в других наблюдаемых точках Тюменской области.
- На реке Исеть в районе села Исетское: уровень воды — 341 см, прирост — 18 см за сутки.
- На реке Ишим в районе села Викулово: уровень воды — 232 см, прирост — 19 см за сутки.
- На реке Тобол в районе Ялуторовска: уровень воды — 356 см, прирост — 28 см за сутки.
Ранее URA.RU рассказало, что ближе всех к порогу затопления подошел Ялуторовск. Критический уровень воды для этого города Тюменской области составляет 730 см.
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