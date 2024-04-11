11 апреля 2024

В Ишиме стремительно растет уровень воды

Уровень воды в Ишиме за сутки поднялся на 30 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Снт Машиностроитель. Ишим, эвакуация, газель, груз, вещи, перевозка багажа, грузотакси
В пригородах Ишима люди эвакуируют мебель и домашнюю технику Фото:

Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе поднялся за сутки на 30 сантиметров. Такую информацию разместил по результатам наблюдения портал Allrivers.ru.

«По гидропосту Ишима в районе города Ишим подъем воды составил за сутки +30 сантиметров. Общий уровень воды на 8:08 утра 12 апреля составляет 154 сантиметра», — говорится в сообщении.

Также уровень воды вырос и в других наблюдаемых точках Тюменской области.

  • На реке Исеть в районе села Исетское: уровень воды — 341 см, прирост — 18 см за сутки.
  • На реке Ишим в районе села Викулово: уровень воды — 232 см, прирост — 19 см за сутки.
  • На реке Тобол в районе Ялуторовска: уровень воды — 356 см, прирост — 28 см за сутки.

Ранее URA.RU рассказало, что ближе всех к порогу затопления подошел Ялуторовск. Критический уровень воды для этого города Тюменской области составляет 730 см.

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Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе поднялся за сутки на 30 сантиметров. Такую информацию разместил по результатам наблюдения портал Allrivers.ru. «По гидропосту Ишима в районе города Ишим подъем воды составил за сутки +30 сантиметров. Общий уровень воды на 8:08 утра 12 апреля составляет 154 сантиметра», — говорится в сообщении. Также уровень воды вырос и в других наблюдаемых точках Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что ближе всех к порогу затопления подошел Ялуторовск. Критический уровень воды для этого города Тюменской области составляет 730 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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