В какую сумму обойдется поездка на пароме и перевозка транспорта в ЯНАО. Инфографика

Билет на паром обойдется взрослому пассажиру в ЯНАО от 100 до 500 рублей

12 апреля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Навигация по маршруту из Приобья в Салехард открывается 23 мая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Навигация по маршруту из Приобья в Салехард открывается 23 мая. Но приобрести билеты на паром «Победа» можно уже с начала февраля. Агентство URA.RU публикует информацию о ценах на билеты для взрослых пассажиров и детей, а также о тарифах на перевозку легковых автомобилей различных категорий. По данным, опубликованным на сайте «Паром «Победа», билеты по трем маршрутам на взрослого человека обойдутся от 100 до 500 рублей, на ребенка от пяти до 10 лет — от 50 до 300 рублей. Дети младше пяти лет, не занимающие отдельного места, провозятся бесплатно. Билет оформляется только при проезде в автомобиле, следующем на пароме. Билеты по трем маршрутам на взрослого человека обойдутся от 500 до 100 рублей, на ребенка от пяти до 10 лет — от 50 до 300 рублей. URA.RU Самый дешевый тариф на транспортировку легковых автомобилей составит 6100 рублей, самый дорогой — до 27800 рублей. Тариф определятся с учетом категорий транспорта и маршрута. Самый дешевый билет на транспортировку легковых автомобилей стоит 6100, самый дорогой — до 27800 рублей. Тариф определятся с учетом категорий транспорта и маршрута. URA.RU Ранее сообщалось, что начало движения парома по маршруту Салехард — Приобье запланировано на двадцатые числа мая. Перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Навигация по маршруту из Приобья в Салехард открывается 23 мая. Но приобрести билеты на паром «Победа» можно уже с начала февраля. Агентство URA.RU публикует информацию о ценах на билеты для взрослых пассажиров и детей, а также о тарифах на перевозку легковых автомобилей различных категорий. По данным, опубликованным на сайте «Паром «Победа», билеты по трем маршрутам на взрослого человека обойдутся от 100 до 500 рублей, на ребенка от пяти до 10 лет — от 50 до 300 рублей. Дети младше пяти лет, не занимающие отдельного места, провозятся бесплатно. Билет оформляется только при проезде в автомобиле, следующем на пароме. Самый дешевый тариф на транспортировку легковых автомобилей составит 6100 рублей, самый дорогой — до 27800 рублей. Тариф определятся с учетом категорий транспорта и маршрута. Ранее сообщалось, что начало движения парома по маршруту Салехард — Приобье запланировано на двадцатые числа мая. Перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку.