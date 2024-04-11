11 апреля 2024

Тюменские власти ищут деньги на расчистку Туры

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры
Власти направили заявку о включении расчистки Туры в федеральный проект по оздоровлению водных объектов Фото:

Власти Тюмени направили заявку о включении расчистки реки Туры в федеральный проект по оздоровлению водных объектов и попросили выделить на это деньги. Об этом рассказали в департаменте недропользования и экологии региона.

«Подъем уровня воды в реке Туре не связан с мероприятиями по расчистке русла реки от затонувшей древесины, мусора, водной растительности и донных отложений. Департаментом недропользования и экологии направлена заявка о включении мероприятия по расчистке реки Тура в границах города Тюмени в новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов и выделении финансирования», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени уровень воды в Туре, по данным на 11 апреля, поднялся на 19 см за сутки. Пока в городе нет риска затопления микрорайонов. Однако, как отметил мэр Руслан Кухарук, Тюмень готова к возможному паводку.

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Власти Тюмени направили заявку о включении расчистки реки Туры в федеральный проект по оздоровлению водных объектов и попросили выделить на это деньги. Об этом рассказали в департаменте недропользования и экологии региона. «Подъем уровня воды в реке Туре не связан с мероприятиями по расчистке русла реки от затонувшей древесины, мусора, водной растительности и донных отложений. Департаментом недропользования и экологии направлена заявка о включении мероприятия по расчистке реки Тура в границах города Тюмени в новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов и выделении финансирования», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени уровень воды в Туре, по данным на 11 апреля, поднялся на 19 см за сутки. Пока в городе нет риска затопления микрорайонов. Однако, как отметил мэр Руслан Кухарук, Тюмень готова к возможному паводку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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