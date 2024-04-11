Тюменские власти ищут деньги на расчистку Туры

Власти Тюмени направили заявку о включении расчистки реки Туры в федеральный проект по оздоровлению водных объектов и попросили выделить на это деньги. Об этом рассказали в департаменте недропользования и экологии региона.
«Подъем уровня воды в реке Туре не связан с мероприятиями по расчистке русла реки от затонувшей древесины, мусора, водной растительности и донных отложений. Департаментом недропользования и экологии направлена заявка о включении мероприятия по расчистке реки Тура в границах города Тюмени в новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов и выделении финансирования», — сообщили в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени уровень воды в Туре, по данным на 11 апреля, поднялся на 19 см за сутки. Пока в городе нет риска затопления микрорайонов. Однако, как отметил мэр Руслан Кухарук, Тюмень готова к возможному паводку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Власти Тюмени направили заявку о включении расчистки реки Туры в федеральный проект по оздоровлению водных объектов и попросили выделить на это деньги. Об этом рассказали в департаменте недропользования и экологии региона. «Подъем уровня воды в реке Туре не связан с мероприятиями по расчистке русла реки от затонувшей древесины, мусора, водной растительности и донных отложений. Департаментом недропользования и экологии направлена заявка о включении мероприятия по расчистке реки Тура в границах города Тюмени в новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов и выделении финансирования», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени уровень воды в Туре, по данным на 11 апреля, поднялся на 19 см за сутки. Пока в городе нет риска затопления микрорайонов. Однако, как отметил мэр Руслан Кухарук, Тюмень готова к возможному паводку.