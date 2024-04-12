Из-за паводка в курганском округе задерживается поставка товаров в ПВЗ. Видео

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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, wildberries, пункт выдачи заказов, вайльдбериз
Задержка поставок происходит на один-два часа (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Поставка товаров в пункты выдачи заказов села Целинное в Курганской области стала задерживаться на пару часов из-за перекрытых дорог на время паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сотрудница пункта выдачи заказов в селе Целинное.

«Сейчас у нас маршрут поменялся из-за паводков. Некоторые маршруты по другому сейчас ходят… Работа идет так же, только раньше они (товары) быстрее приходили… Задерживаются на час-два может быть», — сообщила корреспонденту работник ПВЗ.

Кроме того, в ПВЗ отметили, что из-за большого количества воды по весне люди стали заказывать много резиновых сапог. Из необычных заказов сотрудница ПВЗ отметила сухую полынь. «Полынь заказали. Трава полынь — она в огороде растет», — пояснила свое удивление собеседница журналиста.

Ранее URA.RU сообщило, что управление федеральных дорог, контролирующее федеральные трассы в Курганской области, составили карту с маршрутами для объезда перекрытых дорог. Ограничения были введены из-за режима ЧС.

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Поставка товаров в пункты выдачи заказов села Целинное в Курганской области стала задерживаться на пару часов из-за перекрытых дорог на время паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сотрудница пункта выдачи заказов в селе Целинное. «Сейчас у нас маршрут поменялся из-за паводков. Некоторые маршруты по другому сейчас ходят… Работа идет так же, только раньше они (товары) быстрее приходили… Задерживаются на час-два может быть», — сообщила корреспонденту работник ПВЗ. Кроме того, в ПВЗ отметили, что из-за большого количества воды по весне люди стали заказывать много резиновых сапог. Из необычных заказов сотрудница ПВЗ отметила сухую полынь. «Полынь заказали. Трава полынь — она в огороде растет», — пояснила свое удивление собеседница журналиста. Ранее URA.RU сообщило, что управление федеральных дорог, контролирующее федеральные трассы в Курганской области, составили карту с маршрутами для объезда перекрытых дорог. Ограничения были введены из-за режима ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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