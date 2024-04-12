Поставка товаров в пункты выдачи заказов села Целинное в Курганской области стала задерживаться на пару часов из-за перекрытых дорог на время паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сотрудница пункта выдачи заказов в селе Целинное.
«Сейчас у нас маршрут поменялся из-за паводков. Некоторые маршруты по другому сейчас ходят… Работа идет так же, только раньше они (товары) быстрее приходили… Задерживаются на час-два может быть», — сообщила корреспонденту работник ПВЗ.
Кроме того, в ПВЗ отметили, что из-за большого количества воды по весне люди стали заказывать много резиновых сапог. Из необычных заказов сотрудница ПВЗ отметила сухую полынь. «Полынь заказали. Трава полынь — она в огороде растет», — пояснила свое удивление собеседница журналиста.
Ранее URA.RU сообщило, что управление федеральных дорог, контролирующее федеральные трассы в Курганской области, составили карту с маршрутами для объезда перекрытых дорог. Ограничения были введены из-за режима ЧС.
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Поставка товаров в пункты выдачи заказов села Целинное в Курганской области стала задерживаться на пару часов из-за перекрытых дорог на время паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сотрудница пункта выдачи заказов в селе Целинное. «Сейчас у нас маршрут поменялся из-за паводков. Некоторые маршруты по другому сейчас ходят… Работа идет так же, только раньше они (товары) быстрее приходили… Задерживаются на час-два может быть», — сообщила корреспонденту работник ПВЗ. Кроме того, в ПВЗ отметили, что из-за большого количества воды по весне люди стали заказывать много резиновых сапог. Из необычных заказов сотрудница ПВЗ отметила сухую полынь. «Полынь заказали. Трава полынь — она в огороде растет», — пояснила свое удивление собеседница журналиста. Ранее URA.RU сообщило, что управление федеральных дорог, контролирующее федеральные трассы в Курганской области, составили карту с маршрутами для объезда перекрытых дорог. Ограничения были введены из-за режима ЧС.