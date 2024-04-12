Из-за паводка в курганском округе задерживается поставка товаров в ПВЗ. Видео

12 апреля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Задержка поставок происходит на один-два часа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Поставка товаров в пункты выдачи заказов села Целинное в Курганской области стала задерживаться на пару часов из-за перекрытых дорог на время паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сотрудница пункта выдачи заказов в селе Целинное. «Сейчас у нас маршрут поменялся из-за паводков. Некоторые маршруты по другому сейчас ходят… Работа идет так же, только раньше они (товары) быстрее приходили… Задерживаются на час-два может быть», — сообщила корреспонденту работник ПВЗ. Кроме того, в ПВЗ отметили, что из-за большого количества воды по весне люди стали заказывать много резиновых сапог. Из необычных заказов сотрудница ПВЗ отметила сухую полынь. «Полынь заказали. Трава полынь — она в огороде растет», — пояснила свое удивление собеседница журналиста. Ранее URA.RU сообщило, что управление федеральных дорог, контролирующее федеральные трассы в Курганской области, составили карту с маршрутами для объезда перекрытых дорог. Ограничения были введены из-за режима ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поставка товаров в пункты выдачи заказов села Целинное в Курганской области стала задерживаться на пару часов из-за перекрытых дорог на время паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сотрудница пункта выдачи заказов в селе Целинное. «Сейчас у нас маршрут поменялся из-за паводков. Некоторые маршруты по другому сейчас ходят… Работа идет так же, только раньше они (товары) быстрее приходили… Задерживаются на час-два может быть», — сообщила корреспонденту работник ПВЗ. Кроме того, в ПВЗ отметили, что из-за большого количества воды по весне люди стали заказывать много резиновых сапог. Из необычных заказов сотрудница ПВЗ отметила сухую полынь. «Полынь заказали. Трава полынь — она в огороде растет», — пояснила свое удивление собеседница журналиста. Ранее URA.RU сообщило, что управление федеральных дорог, контролирующее федеральные трассы в Курганской области, составили карту с маршрутами для объезда перекрытых дорог. Ограничения были введены из-за режима ЧС.