Тюменцев на неделе моды ждет скандал с большой буквы

На Тюменской неделе моды свою коллекцию представит российский дизайнер Гера Скандал (Георгий Гришечкин). Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля «Неделя моды. Сибирь», модельер представит сводную коллекцию из костюмов, которые покорили мировые подиумы.
«На Неделю моды приедет в Тюмень небезызвестный Гера Скандал — участник российского шоу „Подиум“, дизайнер, модель и фотограф. За последние годы он создал несколько новых эпатажных и ярких коллекций которые были представлены на площадках Милана, Парижа, Китая и в России. В Тюмени будет представлено несколько коллекций — „сборная солянка“», — рассказали URA.RU в оргкомитете «Недели моды. Сибирь».
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На Тюменской неделе моды свою коллекцию представит российский дизайнер Гера Скандал (Георгий Гришечкин). Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля «Неделя моды. Сибирь», модельер представит сводную коллекцию из костюмов, которые покорили мировые подиумы. «На Неделю моды приедет в Тюмень небезызвестный Гера Скандал — участник российского шоу „Подиум“, дизайнер, модель и фотограф. За последние годы он создал несколько новых эпатажных и ярких коллекций которые были представлены на площадках Милана, Парижа, Китая и в России. В Тюмени будет представлено несколько коллекций — „сборная солянка“», — рассказали URA.RU в оргкомитете «Недели моды. Сибирь». Также модельер даст мастер-класс для тюменских моделей по подиумному шагу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской неделе моды примут участие более 25 дизайнеров со всей России.