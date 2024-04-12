Тюменцев на неделе моды ждет скандал с большой буквы

В Тюмень на «Неделю моды. Сибирь» приедет дизайнер Гера Скандал

Дизайнер Гера Скандал представит сводную коллекцию из костюмов, которые покорили мировые подиумы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Тюменской неделе моды свою коллекцию представит российский дизайнер Гера Скандал (Георгий Гришечкин). Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля «Неделя моды. Сибирь», модельер представит сводную коллекцию из костюмов, которые покорили мировые подиумы.

«На Неделю моды приедет в Тюмень небезызвестный Гера Скандал — участник российского шоу „Подиум“, дизайнер, модель и фотограф. За последние годы он создал несколько новых эпатажных и ярких коллекций которые были представлены на площадках Милана, Парижа, Китая и в России. В Тюмени будет представлено несколько коллекций — „сборная солянка“», — рассказали URA.RU в оргкомитете «Недели моды. Сибирь».

Также модельер даст мастер-класс для тюменских моделей по подиумному шагу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской неделе моды примут участие более 25 дизайнеров со всей России.