Холдинг «Восток Инвестиции» выкупил долю в маркетплейсе Ozon

Инвестиционный холдинг «Восток инвестиции» завершил сделку по приобретению 28% акций интернет-платформы Ozon, ранее принадлежавших международным фондам Baring Vostok. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Холдинг „Восток инвестиции“ приобрел долю акций Ozon у международных фондов Baring Vostok. В результате сделки „Восток инвестиции“ получили право владения 59,83 млн обыкновенных акций и одной акцией класса „А“ Ozon», — говорится в официальном сообщении. Это 28% от общего количества акций Ozon.
Ранее было объявлено, что холдинг «Восток Инвестиции» заберет контрольные пакеты в компаниях, чьи основные операции осуществляются в России, включая Ozon и «Ренессанс Страхование». Фонды Baring Private Equity будут управлять инвестициями в международных компаниях.
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