Холдинг «Восток Инвестиции» выкупил долю в маркетплейсе Ozon

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Город. Курган, ozon, озон, служба доставки озон
Холдинг будет владеть 28% акций Ozon Фото:

Инвестиционный холдинг «Восток инвестиции» завершил сделку по приобретению 28% акций интернет-платформы Ozon, ранее принадлежавших международным фондам Baring Vostok. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Холдинг „Восток инвестиции“ приобрел долю акций Ozon у международных фондов Baring Vostok. В результате сделки „Восток инвестиции“ получили право владения 59,83 млн обыкновенных акций и одной акцией класса „А“ Ozon», — говорится в официальном сообщении. Это 28% от общего количества акций Ozon.

Ранее было объявлено, что холдинг «Восток Инвестиции» заберет контрольные пакеты в компаниях, чьи основные операции осуществляются в России, включая Ozon и «Ренессанс Страхование». Фонды Baring Private Equity будут управлять инвестициями в международных компаниях.

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Инвестиционный холдинг «Восток инвестиции» завершил сделку по приобретению 28% акций интернет-платформы Ozon, ранее принадлежавших международным фондам Baring Vostok. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Холдинг „Восток инвестиции“ приобрел долю акций Ozon у международных фондов Baring Vostok. В результате сделки „Восток инвестиции“ получили право владения 59,83 млн обыкновенных акций и одной акцией класса „А“ Ozon», — говорится в официальном сообщении. Это 28% от общего количества акций Ozon. Ранее было объявлено, что холдинг «Восток Инвестиции» заберет контрольные пакеты в компаниях, чьи основные операции осуществляются в России, включая Ozon и «Ренессанс Страхование». Фонды Baring Private Equity будут управлять инвестициями в международных компаниях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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