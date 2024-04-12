Экономика Бизнес Холдинг «Восток Инвестиции» выкупил долю в маркетплейсе Ozon 12 апреля 2024 в 21:48 Размер текста - 17 + Холдинг будет владеть 28% акций Ozon Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инвестиционный холдинг «Восток инвестиции» завершил сделку по приобретению 28% акций интернет-платформы Ozon, ранее принадлежавших международным фондам Baring Vostok. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Холдинг „Восток инвестиции“ приобрел долю акций Ozon у международных фондов Baring Vostok. В результате сделки „Восток инвестиции“ получили право владения 59,83 млн обыкновенных акций и одной акцией класса „А“ Ozon», — говорится в официальном сообщении. Это 28% от общего количества акций Ozon. Ранее было объявлено, что холдинг «Восток Инвестиции» заберет контрольные пакеты в компаниях, чьи основные операции осуществляются в России, включая Ozon и «Ренессанс Страхование». Фонды Baring Private Equity будут управлять инвестициями в международных компаниях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Инвестиционный холдинг «Восток инвестиции» завершил сделку по приобретению 28% акций интернет-платформы Ozon, ранее принадлежавших международным фондам Baring Vostok. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Холдинг „Восток инвестиции“ приобрел долю акций Ozon у международных фондов Baring Vostok. В результате сделки „Восток инвестиции“ получили право владения 59,83 млн обыкновенных акций и одной акцией класса „А“ Ozon», — говорится в официальном сообщении. Это 28% от общего количества акций Ozon. Ранее было объявлено, что холдинг «Восток Инвестиции» заберет контрольные пакеты в компаниях, чьи основные операции осуществляются в России, включая Ozon и «Ренессанс Страхование». Фонды Baring Private Equity будут управлять инвестициями в международных компаниях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям