В Кургане из-за угрозы затопления закрываются пункты СДЭК. Об этом удалось узнать в службе поддержки, рассказала местная жительница Светлана.
«Пункт на Пичугина закрыли без предупреждения и указания причин. В службе поддержки сообщили, что это из-за угрозы затопления, хотя пункт не входит в зону возможного подтопления. Его планируют открыть 16 марта», — приводит слова Светланы telegram-канал «Курганистан».
Ранее в пресс-службе маркетплейса Wildberries URA.RU рассказали, что в компании следят за ситуацией в Курганской области и уже предприняли меры для безопасности партнеров и клиентов. В регионе маркетплейс проинформировал о возможности закрытия ПВЗ без удержаний, но на данный момент логистические сложности не наблюдаются.
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