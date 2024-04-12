В Кургане из-за наводнения закрываются пункты СДЭК. Скрин

13 апреля 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Пункты закрываются из-за наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане из-за угрозы затопления закрываются пункты СДЭК. Об этом удалось узнать в службе поддержки, рассказала местная жительница Светлана. «Пункт на Пичугина закрыли без предупреждения и указания причин. В службе поддержки сообщили, что это из-за угрозы затопления, хотя пункт не входит в зону возможного подтопления. Его планируют открыть 16 марта», — приводит слова Светланы telegram-канал «Курганистан». Ранее в пресс-службе маркетплейса Wildberries URA.RU рассказали, что в компании следят за ситуацией в Курганской области и уже предприняли меры для безопасности партнеров и клиентов. В регионе маркетплейс проинформировал о возможности закрытия ПВЗ без удержаний, но на данный момент логистические сложности не наблюдаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из-за угрозы затопления закрываются пункты СДЭК. Об этом удалось узнать в службе поддержки, рассказала местная жительница Светлана. «Пункт на Пичугина закрыли без предупреждения и указания причин. В службе поддержки сообщили, что это из-за угрозы затопления, хотя пункт не входит в зону возможного подтопления. Его планируют открыть 16 марта», — приводит слова Светланы telegram-канал «Курганистан». Ранее в пресс-службе маркетплейса Wildberries URA.RU рассказали, что в компании следят за ситуацией в Курганской области и уже предприняли меры для безопасности партнеров и клиентов. В регионе маркетплейс проинформировал о возможности закрытия ПВЗ без удержаний, но на данный момент логистические сложности не наблюдаются.