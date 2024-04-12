12 апреля 2024

В Кургане из-за наводнения закрываются пункты СДЭК. Скрин

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Звериноголовское. Курган, крыша, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, дом
Пункты закрываются из-за наводнения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане из-за угрозы затопления закрываются пункты СДЭК. Об этом удалось узнать в службе поддержки, рассказала местная жительница Светлана.

«Пункт на Пичугина закрыли без предупреждения и указания причин. В службе поддержки сообщили, что это из-за угрозы затопления, хотя пункт не входит в зону возможного подтопления. Его планируют открыть 16 марта», — приводит слова Светланы telegram-канал «Курганистан».

Ранее в пресс-службе маркетплейса Wildberries URA.RU рассказали, что в компании следят за ситуацией в Курганской области и уже предприняли меры для безопасности партнеров и клиентов. В регионе маркетплейс проинформировал о возможности закрытия ПВЗ без удержаний, но на данный момент логистические сложности не наблюдаются.

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В Кургане из-за угрозы затопления закрываются пункты СДЭК. Об этом удалось узнать в службе поддержки, рассказала местная жительница Светлана. «Пункт на Пичугина закрыли без предупреждения и указания причин. В службе поддержки сообщили, что это из-за угрозы затопления, хотя пункт не входит в зону возможного подтопления. Его планируют открыть 16 марта», — приводит слова Светланы telegram-канал «Курганистан». Ранее в пресс-службе маркетплейса Wildberries URA.RU рассказали, что в компании следят за ситуацией в Курганской области и уже предприняли меры для безопасности партнеров и клиентов. В регионе маркетплейс проинформировал о возможности закрытия ПВЗ без удержаний, но на данный момент логистические сложности не наблюдаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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