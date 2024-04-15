Ямальские законы готовят к объединению районов

16 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Законодательство региона готовят к возможному слиянию территорий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Региональное законодательство в ЯНАО адаптируют к возможному объединению муниципалитетов. Проект с соответствующими изменениями опубликован на официальном сайте законодательного собрания ЯНАО. Изменения могут коснуться региональных законов о выборах и референдумах. В документе прописаны действия окружного избиркома при наличии в одном муниципальном образовании нескольких территориальных избирательных комиссий — такая ситуация может возникнуть при объединении районов округа. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе законодательного собрания ЯНАО. Представители окружного парламента пообещали ответить на запрос позднее. Объединение нескольких районов ЯНАО вызвало массовые недовольства жителей упраздняемых муниципалитетов. В Приуральском районе депутаты единогласно высказались против присоединения к Лабытнанги, а в Красноселькупском районе создали петицию против объединения с Пуровским районом. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ЯНАО отложили проведение муниципальной реформы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональное законодательство в ЯНАО адаптируют к возможному объединению муниципалитетов. Проект с соответствующими изменениями опубликован на официальном сайте законодательного собрания ЯНАО. Изменения могут коснуться региональных законов о выборах и референдумах. В документе прописаны действия окружного избиркома при наличии в одном муниципальном образовании нескольких территориальных избирательных комиссий — такая ситуация может возникнуть при объединении районов округа. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе законодательного собрания ЯНАО. Представители окружного парламента пообещали ответить на запрос позднее. Объединение нескольких районов ЯНАО вызвало массовые недовольства жителей упраздняемых муниципалитетов. В Приуральском районе депутаты единогласно высказались против присоединения к Лабытнанги, а в Красноселькупском районе создали петицию против объединения с Пуровским районом. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ЯНАО отложили проведение муниципальной реформы.