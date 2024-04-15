15 апреля 2024

Ямальские законы готовят к объединению районов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Заседания". Пермь, конференция, депутат, бизнесмен, документы, заседание, форум, ученый, ручка в руке
Законодательство региона готовят к возможному слиянию территорий Фото:

Региональное законодательство в ЯНАО адаптируют к возможному объединению муниципалитетов. Проект с соответствующими изменениями опубликован на официальном сайте законодательного собрания ЯНАО.

Изменения могут коснуться региональных законов о выборах и референдумах. В документе прописаны действия окружного избиркома при наличии в одном муниципальном образовании нескольких территориальных избирательных комиссий — такая ситуация может возникнуть при объединении районов округа.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе законодательного собрания ЯНАО. Представители окружного парламента пообещали ответить на запрос позднее.

Объединение нескольких районов ЯНАО вызвало массовые недовольства жителей упраздняемых муниципалитетов. В Приуральском районе депутаты единогласно высказались против присоединения к Лабытнанги, а в Красноселькупском районе создали петицию против объединения с Пуровским районом. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ЯНАО отложили проведение муниципальной реформы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Региональное законодательство в ЯНАО адаптируют к возможному объединению муниципалитетов. Проект с соответствующими изменениями опубликован на официальном сайте законодательного собрания ЯНАО. Изменения могут коснуться региональных законов о выборах и референдумах. В документе прописаны действия окружного избиркома при наличии в одном муниципальном образовании нескольких территориальных избирательных комиссий — такая ситуация может возникнуть при объединении районов округа. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе законодательного собрания ЯНАО. Представители окружного парламента пообещали ответить на запрос позднее. Объединение нескольких районов ЯНАО вызвало массовые недовольства жителей упраздняемых муниципалитетов. В Приуральском районе депутаты единогласно высказались против присоединения к Лабытнанги, а в Красноселькупском районе создали петицию против объединения с Пуровским районом. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ЯНАО отложили проведение муниципальной реформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...