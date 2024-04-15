На Ямале появятся мусорные полигоны с автоматической сортировкой отходов

Власти ЯНАО заключили концессионные соглашения на обустройство мусорных мусоросортировочных комплексов с полигонами твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Современные объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами построят в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Три концессионных соглашения о создании и эксплуатации уже подписаны правительством Ямала», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Комплекс в Салехарде будет сортировать 55 тонн отходов ежегодно, в Муравленко — 65 тонн, мощности Нового Уренгоя рассчитаны на 83 тонны ежегодно. Технологические линии позволят сортировать мусор по форме, весу, объему, химическому составу. Отобранные вторичные материалы будут направлены на переработку за пределы региона, а остальные отходы подвергнутся измельчению, что позволит снизить занимаемую ими площадь.
Ввод комплексов с полигонами запланирован на конец 2025 года. Строительство будет осуществляться с привлечением средств публичной правовой компании «Российский экологический оператор».
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Власти ЯНАО заключили концессионные соглашения на обустройство мусорных мусоросортировочных комплексов с полигонами твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Современные объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами построят в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Три концессионных соглашения о создании и эксплуатации уже подписаны правительством Ямала», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Комплекс в Салехарде будет сортировать 55 тонн отходов ежегодно, в Муравленко — 65 тонн, мощности Нового Уренгоя рассчитаны на 83 тонны ежегодно. Технологические линии позволят сортировать мусор по форме, весу, объему, химическому составу. Отобранные вторичные материалы будут направлены на переработку за пределы региона, а остальные отходы подвергнутся измельчению, что позволит снизить занимаемую ими площадь. Ввод комплексов с полигонами запланирован на конец 2025 года. Строительство будет осуществляться с привлечением средств публичной правовой компании «Российский экологический оператор».