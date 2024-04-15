15 апреля 2024

На Ямале появятся мусорные полигоны с автоматической сортировкой отходов

Власти ЯНАО заключили концессии на обустройство мусорных полигонов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, птицы, отходы, полигон тбо, мусорка, бульдозер на свалке, свалка, мусорный полигон, экология
В Новом Уренгое, Муравленко и Салехарде появятся современные полигоны ТБО Фото:

Власти ЯНАО заключили концессионные соглашения на обустройство мусорных мусоросортировочных комплексов с полигонами твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Современные объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами построят в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Три концессионных соглашения о создании и эксплуатации уже подписаны правительством Ямала», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Комплекс в Салехарде будет сортировать 55 тонн отходов ежегодно, в Муравленко — 65 тонн, мощности Нового Уренгоя рассчитаны на 83 тонны ежегодно. Технологические линии позволят сортировать мусор по форме, весу, объему, химическому составу. Отобранные вторичные материалы будут направлены на переработку за пределы региона, а остальные отходы подвергнутся измельчению, что позволит снизить занимаемую ими площадь.

Ввод комплексов с полигонами запланирован на конец 2025 года. Строительство будет осуществляться с привлечением средств публичной правовой компании «Российский экологический оператор».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ЯНАО заключили концессионные соглашения на обустройство мусорных мусоросортировочных комплексов с полигонами твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Современные объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами построят в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Три концессионных соглашения о создании и эксплуатации уже подписаны правительством Ямала», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Комплекс в Салехарде будет сортировать 55 тонн отходов ежегодно, в Муравленко — 65 тонн, мощности Нового Уренгоя рассчитаны на 83 тонны ежегодно. Технологические линии позволят сортировать мусор по форме, весу, объему, химическому составу. Отобранные вторичные материалы будут направлены на переработку за пределы региона, а остальные отходы подвергнутся измельчению, что позволит снизить занимаемую ими площадь. Ввод комплексов с полигонами запланирован на конец 2025 года. Строительство будет осуществляться с привлечением средств публичной правовой компании «Российский экологический оператор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...