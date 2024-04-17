17 апреля 2024

В Кургане в навесной мост врезался дом, снесенный Тоболом: главное к утру 18 апреля

В Кургане уровень воды в Тоболе за ночь вырос на 27 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, подвесной мост, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив, висячий мост
Дом врезался в навесной мост Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайоне Вороновка в Кургане в навесной мост врезался смытый течением Тобола дом. Прирост уровня воды в реке за ночь составил 27 сантиметров, а курганскому аэропорту предоставили насосные станции для откачки воды. В микрорайонах города стояли дежурные автобусы для эвакуации жителей. Главное о наводнении в городе и регионе к утру 18 апреля — в материале URA.RU.

Прирост воды в Тоболе

В 22:00 уровень воды составлял 943 сантиметра. Каждые два часа уровень прироста менялся от двух до 16 сантиметров. К 08:00 вода поднялась до 970 сантиметров, а до уровня 1994 года осталось 36 сантиметров.

Столкновение дома с мостом

В микрорайоне Вороновка дом, смытый течением Тобола, врезался в навесной мост. Строение разрушилось и обломки продолжило уносить рекой. Добровольцы рассказали URA.RU, что просили срезать мост, так как он соберет всякий мусор, и вода польется не через него, а через дамбу.

Паводковая обстановка в регионе

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил, что «голова» паводка идет в сторону Белозерского округа. Он попросил жителей муниципалитета заранее покинуть потенциально подтопляемые территории. Также глава региона обратился к жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ и жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу Тобола, попросив быть готовыми к эвакуации в случае интенсивного роста воды в Тоболе.

Курганский аэропорт принял спецборт МЧС России ИЛ-76, который доставил из Москвы спецоборудование для освещения территорий при проведении поисково-спасательных работ. Аэродрому предоставили насосные станции с суммарной производительностью 500 литров в секунду, чтобы бороться с наводнением.

Для эвакуации жителей СНТ и микрорайонов в Кургане были предоставлены дежурные автобусы. Они находились на стоянках всю ночь. Отец-одиночка, воспитывающий двух детей, остался без дома из-за наводнения. В Кетовском районном и Курганском областном судах отменили судебные заседания из-за паводка.

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В микрорайоне Вороновка в Кургане в навесной мост врезался смытый течением Тобола дом. Прирост уровня воды в реке за ночь составил 27 сантиметров, а курганскому аэропорту предоставили насосные станции для откачки воды. В микрорайонах города стояли дежурные автобусы для эвакуации жителей. Главное о наводнении в городе и регионе к утру 18 апреля — в материале URA.RU. В 22:00 уровень воды составлял 943 сантиметра. Каждые два часа уровень прироста менялся от двух до 16 сантиметров. К 08:00 вода поднялась до 970 сантиметров, а до уровня 1994 года осталось 36 сантиметров. В микрорайоне Вороновка дом, смытый течением Тобола, врезался в навесной мост. Строение разрушилось и обломки продолжило уносить рекой. Добровольцы рассказали URA.RU, что просили срезать мост, так как он соберет всякий мусор, и вода польется не через него, а через дамбу. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил, что «голова» паводка идет в сторону Белозерского округа. Он попросил жителей муниципалитета заранее покинуть потенциально подтопляемые территории. Также глава региона обратился к жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ и жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу Тобола, попросив быть готовыми к эвакуации в случае интенсивного роста воды в Тоболе. Курганский аэропорт принял спецборт МЧС России ИЛ-76, который доставил из Москвы спецоборудование для освещения территорий при проведении поисково-спасательных работ. Аэродрому предоставили насосные станции с суммарной производительностью 500 литров в секунду, чтобы бороться с наводнением. Для эвакуации жителей СНТ и микрорайонов в Кургане были предоставлены дежурные автобусы. Они находились на стоянках всю ночь. Отец-одиночка, воспитывающий двух детей, остался без дома из-за наводнения. В Кетовском районном и Курганском областном судах отменили судебные заседания из-за паводка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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