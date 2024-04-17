17 апреля 2024

В Тюменской области похоронили погибшего участника СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпевание и похороны Виктории Ладейщиковой. Свердловская область, Талица, могила, траур, скорбь, похороны, утрата, горсть земли
У погибшего война осталась жена, он награжден орденом Мужества посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Аромашевском районе простились с погибшим участником СВО Дмитрием Бруцким. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципального образования Игорь Власов.

«Простились с Бруцким Дмитрием Васильевичем, погибшим во время проведения специальной военной операции. Дмитрий родился в деревне Ангарка 9 мая 1996 года, окончил Новопетровскую среднюю общеобразовательную школу. В 2014 году проходил срочную военную службу. Он был очень дружелюбным, открытым, веселым. Всегда откликался на первую просьбу о помощи», — рассказал Игорь Власов.

Он также добавил, что погибший военный был женат. Посмертно мужчину наградили орденом Мужества.

Ранее URA.RU писало, что в Нижней Тавде похоронили участника СВО Сураджа Гавшницева. В ноябре 2023 года он ушел на спецоперацию, а погиб в феврале 2024-го.

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В Аромашевском районе простились с погибшим участником СВО Дмитрием Бруцким. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципального образования Игорь Власов. «Простились с Бруцким Дмитрием Васильевичем, погибшим во время проведения специальной военной операции. Дмитрий родился в деревне Ангарка 9 мая 1996 года, окончил Новопетровскую среднюю общеобразовательную школу. В 2014 году проходил срочную военную службу. Он был очень дружелюбным, открытым, веселым. Всегда откликался на первую просьбу о помощи», — рассказал Игорь Власов. Он также добавил, что погибший военный был женат. Посмертно мужчину наградили орденом Мужества. Ранее URA.RU писало, что в Нижней Тавде похоронили участника СВО Сураджа Гавшницева. В ноябре 2023 года он ушел на спецоперацию, а погиб в феврале 2024-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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