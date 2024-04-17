Общество В Тюменской области похоронили погибшего участника СВО 18 апреля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 + У погибшего война осталась жена, он награжден орденом Мужества посмертно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Аромашевском районе простились с погибшим участником СВО Дмитрием Бруцким. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципального образования Игорь Власов. «Простились с Бруцким Дмитрием Васильевичем, погибшим во время проведения специальной военной операции. Дмитрий родился в деревне Ангарка 9 мая 1996 года, окончил Новопетровскую среднюю общеобразовательную школу. В 2014 году проходил срочную военную службу. Он был очень дружелюбным, открытым, веселым. Всегда откликался на первую просьбу о помощи», — рассказал Игорь Власов. Он также добавил, что погибший военный был женат. Посмертно мужчину наградили орденом Мужества. Ранее URA.RU писало, что в Нижней Тавде похоронили участника СВО Сураджа Гавшницева. В ноябре 2023 года он ушел на спецоперацию, а погиб в феврале 2024-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Аромашевском районе простились с погибшим участником СВО Дмитрием Бруцким. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципального образования Игорь Власов. «Простились с Бруцким Дмитрием Васильевичем, погибшим во время проведения специальной военной операции. Дмитрий родился в деревне Ангарка 9 мая 1996 года, окончил Новопетровскую среднюю общеобразовательную школу. В 2014 году проходил срочную военную службу. Он был очень дружелюбным, открытым, веселым. Всегда откликался на первую просьбу о помощи», — рассказал Игорь Власов. Он также добавил, что погибший военный был женат. Посмертно мужчину наградили орденом Мужества. Ранее URA.RU писало, что в Нижней Тавде похоронили участника СВО Сураджа Гавшницева. В ноябре 2023 года он ушел на спецоперацию, а погиб в феврале 2024-го. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям