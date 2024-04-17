В Тюменской области похоронили погибшего участника СВО

В Аромашевском районе простились с погибшим участником СВО Дмитрием Бруцким. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципального образования Игорь Власов.
«Простились с Бруцким Дмитрием Васильевичем, погибшим во время проведения специальной военной операции. Дмитрий родился в деревне Ангарка 9 мая 1996 года, окончил Новопетровскую среднюю общеобразовательную школу. В 2014 году проходил срочную военную службу. Он был очень дружелюбным, открытым, веселым. Всегда откликался на первую просьбу о помощи», — рассказал Игорь Власов.
Он также добавил, что погибший военный был женат. Посмертно мужчину наградили орденом Мужества.
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В Аромашевском районе простились с погибшим участником СВО Дмитрием Бруцким. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципального образования Игорь Власов. «Простились с Бруцким Дмитрием Васильевичем, погибшим во время проведения специальной военной операции. Дмитрий родился в деревне Ангарка 9 мая 1996 года, окончил Новопетровскую среднюю общеобразовательную школу. В 2014 году проходил срочную военную службу. Он был очень дружелюбным, открытым, веселым. Всегда откликался на первую просьбу о помощи», — рассказал Игорь Власов. Он также добавил, что погибший военный был женат. Посмертно мужчину наградили орденом Мужества. Ранее URA.RU писало, что в Нижней Тавде похоронили участника СВО Сураджа Гавшницева. В ноябре 2023 года он ушел на спецоперацию, а погиб в феврале 2024-го.