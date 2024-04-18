Сотрудники банка испугались митинга КПРФ и согласились вернуть паспорт тюменцу

19 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Тюменцу вернули паспорт, но после угроз провести митинг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Испугавшись митинга коммунистов, Ак Барс банк согласился вернуть тюменскому активисту КПРФ Игорю Кузякину его паспорт. После того, как вскрылась информация о готовящемся пикете, сотрудники банка позвонили Кузякину и сообщили, что передали его паспорт в УМВД. Об этом он сообщил URA.RU. «Позвонили с банка. Просят прийти к ним лично и забрать паспорт», — рассказал Кузякин агентству. Однако теперь у банка другая проблема: по данным URA.RU, силовики уже начали проверку в отношении действий сотрудников, которые две недели хранили у себя паспорт Кузякина. Ранее URA.RU сообщало о том, как у тюменца Игоря Кузякина отобрали паспорт в банке Ак Барс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Испугавшись митинга коммунистов, Ак Барс банк согласился вернуть тюменскому активисту КПРФ Игорю Кузякину его паспорт. После того, как вскрылась информация о готовящемся пикете, сотрудники банка позвонили Кузякину и сообщили, что передали его паспорт в УМВД. Об этом он сообщил URA.RU. «Позвонили с банка. Просят прийти к ним лично и забрать паспорт», — рассказал Кузякин агентству. Однако теперь у банка другая проблема: по данным URA.RU, силовики уже начали проверку в отношении действий сотрудников, которые две недели хранили у себя паспорт Кузякина. Ранее URA.RU сообщало о том, как у тюменца Игоря Кузякина отобрали паспорт в банке Ак Барс.