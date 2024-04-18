18 апреля 2024

Сотрудники банка испугались митинга КПРФ и согласились вернуть паспорт тюменцу

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа, паспорт
Тюменцу вернули паспорт, но после угроз провести митинг Фото:

Испугавшись митинга коммунистов, Ак Барс банк согласился вернуть тюменскому активисту КПРФ Игорю Кузякину его паспорт. После того, как вскрылась информация о готовящемся пикете, сотрудники банка позвонили Кузякину и сообщили, что передали его паспорт в УМВД. Об этом он сообщил URA.RU.

«Позвонили с банка. Просят прийти к ним лично и забрать паспорт», — рассказал Кузякин агентству.

Однако теперь у банка другая проблема: по данным URA.RU, силовики уже начали проверку в отношении действий сотрудников, которые две недели хранили у себя паспорт Кузякина. Ранее URA.RU сообщало о том, как у тюменца Игоря Кузякина отобрали паспорт в банке Ак Барс.

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Испугавшись митинга коммунистов, Ак Барс банк согласился вернуть тюменскому активисту КПРФ Игорю Кузякину его паспорт. После того, как вскрылась информация о готовящемся пикете, сотрудники банка позвонили Кузякину и сообщили, что передали его паспорт в УМВД. Об этом он сообщил URA.RU. «Позвонили с банка. Просят прийти к ним лично и забрать паспорт», — рассказал Кузякин агентству. Однако теперь у банка другая проблема: по данным URA.RU, силовики уже начали проверку в отношении действий сотрудников, которые две недели хранили у себя паспорт Кузякина. Ранее URA.RU сообщало о том, как у тюменца Игоря Кузякина отобрали паспорт в банке Ак Барс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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