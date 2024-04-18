Власти ЯНАО начали отбор компаний на субсидирование авиаперевозок

Власти Ямала объявили о начале приема заявок от авиакомпаний на субсидирование авиаперевозок многодетных семей. Из бюджета на эти цели выделяется 128 млн рублей, сообщают в правительстве округа.
Как следует из объявления, размещенного на сайте правительства округа, в ЯНАО начался отбор авиакомпаний на предоставление субсидии для обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из многодетных семей. «Лимит бюджетных обязательств по субсидируемым маршрутам составляет 128 630 000 рублей», — сообщается в объявлении. В перечне субсидируемых авиамаршрутов — 46 направлений из городов Ямала, в том числе на Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи, Симферополь, Краснодар, Тюмень.
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Власти Ямала объявили о начале приема заявок от авиакомпаний на субсидирование авиаперевозок многодетных семей. Из бюджета на эти цели выделяется 128 млн рублей, сообщают в правительстве округа. Как следует из объявления, размещенного на сайте правительства округа, в ЯНАО начался отбор авиакомпаний на предоставление субсидии для обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из многодетных семей. «Лимит бюджетных обязательств по субсидируемым маршрутам составляет 128 630 000 рублей», — сообщается в объявлении. В перечне субсидируемых авиамаршрутов — 46 направлений из городов Ямала, в том числе на Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи, Симферополь, Краснодар, Тюмень. Ранее Авиакомпания «Ямал» назвала ТОП-6 летних направлений на период летних отпусков. Перевозчик готовит программу лояльности для пассажиров, имеющих прописку по месту жительства в округе.