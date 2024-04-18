Авиакомпания «Ямал» назвала ТОП-6 летних направлений

В период летних отпусков ямальцы выбирают перелеты на Москву и Сочи

19 апреля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Самыми востребованными рейсами у северян остаются перелеты в Москву, Сочи, Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» назвала ТОП-6 летних направлений на период летних отпусков. Традиционно самыми востребованными рейсами у северян остаются перелеты в Москву, Сочи, Минеральные Воды и Тюмень, сообщают в авиакомпании «Ямал». «ТОП-6 летних направлений северян по версии авиакомпании «Ямал»: Салехард — Тюмень

Новый Уренгой — Сочи

Салехард — Сочи

Ноябрьск — Сочи

Салехард — Москва

Новый Уренгой — Минеральные Воды», — рассказывают авторы telegram-канала ЧП «Ямал» со ссылкой на данные авиакомпании. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, продажа билетов на летний сезон открыта с февраля, уже куплено более 100 тысяч билетов. При этом цены на перелет остались прежними. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «Ямал» назвала ТОП-6 летних направлений на период летних отпусков. Традиционно самыми востребованными рейсами у северян остаются перелеты в Москву, Сочи, Минеральные Воды и Тюмень, сообщают в авиакомпании «Ямал». «ТОП-6 летних направлений северян по версии авиакомпании «Ямал»: Как сообщает пресс-служба авиакомпании, продажа билетов на летний сезон открыта с февраля, уже куплено более 100 тысяч билетов. При этом цены на перелет остались прежними.