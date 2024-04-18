Самыми востребованными рейсами у северян остаются перелеты в Москву, Сочи, Тюмень
Авиакомпания «Ямал» назвала ТОП-6 летних направлений на период летних отпусков. Традиционно самыми востребованными рейсами у северян остаются перелеты в Москву, Сочи, Минеральные Воды и Тюмень, сообщают в авиакомпании «Ямал».
«ТОП-6 летних направлений северян по версии авиакомпании «Ямал»:
- Салехард — Тюмень
- Новый Уренгой — Сочи
- Салехард — Сочи
- Ноябрьск — Сочи
- Салехард — Москва
- Новый Уренгой — Минеральные Воды», — рассказывают авторы telegram-канала ЧП «Ямал» со ссылкой на данные авиакомпании.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, продажа билетов на летний сезон открыта с февраля, уже куплено более 100 тысяч билетов. При этом цены на перелет остались прежними.
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