18 апреля 2024

Авиакомпания «Ямал» назвала ТОП-6 летних направлений

В период летних отпусков ямальцы выбирают перелеты на Москву и Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании "Ямал". Екатеринбург, авиакомпания ямал, трап, самолет, ssj100, суперджет
Самыми востребованными рейсами у северян остаются перелеты в Москву, Сочи, Тюмень Фото:

Авиакомпания «Ямал» назвала ТОП-6 летних направлений на период летних отпусков. Традиционно самыми востребованными рейсами у северян остаются перелеты в Москву, Сочи, Минеральные Воды и Тюмень, сообщают в авиакомпании «Ямал».

«ТОП-6 летних направлений северян по версии авиакомпании «Ямал»:

  • Салехард — Тюмень
  • Новый Уренгой — Сочи
  • Салехард — Сочи
  • Ноябрьск — Сочи
  • Салехард — Москва
  • Новый Уренгой — Минеральные Воды», — рассказывают авторы telegram-канала ЧП «Ямал» со ссылкой на данные авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, продажа билетов на летний сезон открыта с февраля, уже куплено более 100 тысяч билетов. При этом цены на перелет остались прежними.

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Авиакомпания «Ямал» назвала ТОП-6 летних направлений на период летних отпусков. Традиционно самыми востребованными рейсами у северян остаются перелеты в Москву, Сочи, Минеральные Воды и Тюмень, сообщают в авиакомпании «Ямал». «ТОП-6 летних направлений северян по версии авиакомпании «Ямал»: Как сообщает пресс-служба авиакомпании, продажа билетов на летний сезон открыта с февраля, уже куплено более 100 тысяч билетов. При этом цены на перелет остались прежними.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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