В Курган третий раз за две недели приехал глава МЧС Куренков

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Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков на набережной у Кировского моста. Курган, куренков александр
Глава МЧС Александр Куренков часто приезжает в Курган из-за угрозы паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курган в третий раз за две недели из-за паводка приехал глава МЧС России Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Куренков прибыл в Курган 19 апреля. В аэропорту его встретили губернатор Вадим Шумков и представители областного ГУ МЧС», — рассказал читатель. Кортеж министра также заметил корреспондент URA.RU. Ранее в пресс-службе МЧС России URA.RU сообщали, что информацию о поездка министра размещают в своем telegram-канале и сообщают СМИ.

В предыдущий раз Куренков приезжал в Курган 15 апреля. 16 апреля он с воздуха вместе с губернатором Вадимом Шумковым оценил оперативную обстановку в регионе, посетил село Глядянское, пункт временного размещения и осмотрел дамбу в Кургане. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курган в третий раз за две недели из-за паводка приехал глава МЧС России Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Куренков прибыл в Курган 19 апреля. В аэропорту его встретили губернатор Вадим Шумков и представители областного ГУ МЧС», — рассказал читатель. Кортеж министра также заметил корреспондент URA.RU. Ранее в пресс-службе МЧС России URA.RU сообщали, что информацию о поездка министра размещают в своем telegram-канале и сообщают СМИ. В предыдущий раз Куренков приезжал в Курган 15 апреля. 16 апреля он с воздуха вместе с губернатором Вадимом Шумковым оценил оперативную обстановку в регионе, посетил село Глядянское, пункт временного размещения и осмотрел дамбу в Кургане. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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