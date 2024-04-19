В Курган третий раз за две недели приехал глава МЧС Куренков

В Курган в третий раз за две недели из-за паводка приехал глава МЧС России Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Куренков прибыл в Курган 19 апреля. В аэропорту его встретили губернатор Вадим Шумков и представители областного ГУ МЧС», — рассказал читатель. Кортеж министра также заметил корреспондент URA.RU. Ранее в пресс-службе МЧС России URA.RU сообщали, что информацию о поездка министра размещают в своем telegram-канале и сообщают СМИ.
В предыдущий раз Куренков приезжал в Курган 15 апреля. 16 апреля он с воздуха вместе с губернатором Вадимом Шумковым оценил оперативную обстановку в регионе, посетил село Глядянское, пункт временного размещения и осмотрел дамбу в Кургане. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Курган в третий раз за две недели из-за паводка приехал глава МЧС России Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Куренков прибыл в Курган 19 апреля. В аэропорту его встретили губернатор Вадим Шумков и представители областного ГУ МЧС», — рассказал читатель. Кортеж министра также заметил корреспондент URA.RU. Ранее в пресс-службе МЧС России URA.RU сообщали, что информацию о поездка министра размещают в своем telegram-канале и сообщают СМИ. В предыдущий раз Куренков приезжал в Курган 15 апреля. 16 апреля он с воздуха вместе с губернатором Вадимом Шумковым оценил оперативную обстановку в регионе, посетил село Глядянское, пункт временного размещения и осмотрел дамбу в Кургане. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.