18 апреля 2024

Власти ЯНАО усилили финансирование программы по уходу за пожилыми

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, прогулка, отдых, пенсия, пенсионеры
В ЯНАО реализуют программу долговременного ухода за пожилыми гражданами Фото:

В ЯНАО продолжается реализация федеральной программы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. С мая 2024 года ожидается новый объем финансирования, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Это позволит еще большему числу нуждающихся оставаться в комфортных условиях и получать необходимую поддержку. Уже трудоустроено 105 помощников по уходу, что позволяет пожилым и инвалидам оставаться в привычной домашней среде под надежным присмотром», — прокомментировала пресс-служба на официальном сайте правительства ЯНАО.

С 1 сентября 2023 года в 12 муниципалитетах региона были запущены пилотные проекты. Это позволило охватить 216 человек, которые нуждаются в помощи.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале северяне получат расширенную поддержку по уходу за инвалидами. На заседании комитета заксобрания Ямала по социальной политике депутаты рассмотрели законопроект, позволяющий родителям и опекунам детей-инвалидов не терять региональные соцвыплаты, работая при этом.

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В ЯНАО продолжается реализация федеральной программы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. С мая 2024 года ожидается новый объем финансирования, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Это позволит еще большему числу нуждающихся оставаться в комфортных условиях и получать необходимую поддержку. Уже трудоустроено 105 помощников по уходу, что позволяет пожилым и инвалидам оставаться в привычной домашней среде под надежным присмотром», — прокомментировала пресс-служба на официальном сайте правительства ЯНАО. С 1 сентября 2023 года в 12 муниципалитетах региона были запущены пилотные проекты. Это позволило охватить 216 человек, которые нуждаются в помощи. Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале северяне получат расширенную поддержку по уходу за инвалидами. На заседании комитета заксобрания Ямала по социальной политике депутаты рассмотрели законопроект, позволяющий родителям и опекунам детей-инвалидов не терять региональные соцвыплаты, работая при этом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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