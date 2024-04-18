Власти ЯНАО усилили финансирование программы по уходу за пожилыми

19 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В ЯНАО реализуют программу долговременного ухода за пожилыми гражданами Фото: Игорь Пантин © URA.RU В ЯНАО продолжается реализация федеральной программы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. С мая 2024 года ожидается новый объем финансирования, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Это позволит еще большему числу нуждающихся оставаться в комфортных условиях и получать необходимую поддержку. Уже трудоустроено 105 помощников по уходу, что позволяет пожилым и инвалидам оставаться в привычной домашней среде под надежным присмотром», — прокомментировала пресс-служба на официальном сайте правительства ЯНАО. С 1 сентября 2023 года в 12 муниципалитетах региона были запущены пилотные проекты. Это позволило охватить 216 человек, которые нуждаются в помощи. Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале северяне получат расширенную поддержку по уходу за инвалидами. На заседании комитета заксобрания Ямала по социальной политике депутаты рассмотрели законопроект, позволяющий родителям и опекунам детей-инвалидов не терять региональные соцвыплаты, работая при этом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО продолжается реализация федеральной программы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. С мая 2024 года ожидается новый объем финансирования, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Это позволит еще большему числу нуждающихся оставаться в комфортных условиях и получать необходимую поддержку. Уже трудоустроено 105 помощников по уходу, что позволяет пожилым и инвалидам оставаться в привычной домашней среде под надежным присмотром», — прокомментировала пресс-служба на официальном сайте правительства ЯНАО. С 1 сентября 2023 года в 12 муниципалитетах региона были запущены пилотные проекты. Это позволило охватить 216 человек, которые нуждаются в помощи. Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале северяне получат расширенную поддержку по уходу за инвалидами. На заседании комитета заксобрания Ямала по социальной политике депутаты рассмотрели законопроект, позволяющий родителям и опекунам детей-инвалидов не терять региональные соцвыплаты, работая при этом.