В тюменском селе Огнево не работает связь, затапливает дома и детские площадки. Фоторепортаж

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Огнёво, паводок. Огнёво
Жители села строят насыпь, пытаясь защитить свои дома Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В селе Огнево Казанского района Тюменской области к домам местных жителей пришла вода. В магазине нет хлеба и воды в пятилитровых бутылках, люди жалуются на проблемы с мобильной связью, а на ряде объектов отключили электроэнергию. Что происходит в одном из сел, попавших в зону ЧС — в фоторепортаже URA.RU.

Огнево, паводок. Огнево
По словам местных жителей, подтапливать их начало пару дней назад. И до 19 апреля со стихией они боролись своими силами
Фото:
Огнево, паводок. Огнево
Жители попросили трактор у местной агрофирмы. За руль техники сел мужчина, который никогда до этого ей не управлял. Так начали строить насыпь. Сегодня пришла помощь от властей
Фото:
Огнево, паводок. Огнево
Вода и грязь стоят у домов. При такой высоте паводка не помогут никакие резиновые сапоги
Фото:
Огнево, паводок. Огнево
Топит и детские площадки. Так выглядит место для игр у одного из домов
Фото:
Огнево, паводок. Огнево
На этой качеле в ближайшее время также не стоит ждать детей
Фото:
Огнево, паводок. Огнево
Топит не только подворья и улицы, но и дороги. По данным корреспондентов URA.RU с места событий, на дорогу между Огнево и Ларихой тоже начала приходить вода
Фото:

Как ранее сообщало URA.RU, в селе Огнево в магазине кончился хлеб и вода в пятилитровках. Также наблюдаются проблемы со связью из-за отключения электроэнергии.

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В селе Огнево Казанского района Тюменской области к домам местных жителей пришла вода. В магазине нет хлеба и воды в пятилитровых бутылках, люди жалуются на проблемы с мобильной связью, а на ряде объектов отключили электроэнергию. Что происходит в одном из сел, попавших в зону ЧС — в фоторепортаже URA.RU. Как ранее сообщало URA.RU, в селе Огнево в магазине кончился хлеб и вода в пятилитровках. Также наблюдаются проблемы со связью из-за отключения электроэнергии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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