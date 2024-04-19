Жители села строят насыпь, пытаясь защитить свои дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В селе Огнево Казанского района Тюменской области к домам местных жителей пришла вода. В магазине нет хлеба и воды в пятилитровых бутылках, люди жалуются на проблемы с мобильной связью, а на ряде объектов отключили электроэнергию. Что происходит в одном из сел, попавших в зону ЧС — в фоторепортаже URA.RU.

По словам местных жителей, подтапливать их начало пару дней назад. И до 19 апреля со стихией они боролись своими силами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители попросили трактор у местной агрофирмы. За руль техники сел мужчина, который никогда до этого ей не управлял. Так начали строить насыпь. Сегодня пришла помощь от властей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вода и грязь стоят у домов. При такой высоте паводка не помогут никакие резиновые сапоги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Топит и детские площадки. Так выглядит место для игр у одного из домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На этой качеле в ближайшее время также не стоит ждать детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Топит не только подворья и улицы, но и дороги. По данным корреспондентов URA.RU с места событий, на дорогу между Огнево и Ларихой тоже начала приходить вода Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Как ранее сообщало URA.RU, в селе Огнево в магазине кончился хлеб и вода в пятилитровках. Также наблюдаются проблемы со связью из-за отключения электроэнергии.