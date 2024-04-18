За что судят экс-чиновника из ЯНАО Калашникова: подробности уголовного дела

Уголовное дело экс-директора Калашникова вернули в суд Салехарда

19 апреля 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

В Салехарде суд заново рассмотрит дело Виктора Калашникова и подельников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В городской суд Салехарда (ЯНАО) вернули уголовное дело экс-главы окружного фонда жилищного строительства Виктора Калашникова. Рассмотрение дела суд начнет заново и в другом составе. Чем известен экс-чиновник и за что судят его и подельников, читайте в материале URA.RU. Структуры, возглавляемые Калашниковым Экс-чиновник возглавлял фонд жилищного строительства ЯНАО с 2014 по 2016 годы. Был награжден знаком отличия «За заслуги перед Ямалом». Несмотря на пост в некоммерческой организации, коррупционер имел тесные связи с фирмой «Ямалстройгрупп». По данным источников агентства, он был чуть ли не теневым директором предприятия. До банкротства компании в 2017 году Калашников использовал свое влияние, чтобы выигрывать выгодные контракты. Махинации, проворачиваемые Калашниковым Именно «Ямалстройгрупп» в 2011 году заключила контракт на строительство животноводческого комплекса в Аксарке. В том же году Калашников стал заместителем директора окружного фонда жилстроя. Строительство шло долго, не хватало финансирования и замдиректора решил воспользоваться ситуацией. Он договорился с экс-главой «Дирекции капитального строительства и инвестиций» Константином Париенко на закупку шведского оборудования по заранее завышенным ценам. К делу привлекли подчиненного Париенко — Дениса Мышьякова, именно он проверял цены на оборудование, а со стороны «Ямалстройгрупп» был задействован Артем Емельянов. При строительстве детского сада в Лабытнанги партнеры применили подобную схему. Стоимость оборудования была завышена. Но здесь коррупционеры пошли дальше и подменили дорогостоящую сантехнику, оборудование для пищеблока и бассейна изделиями, которые изготовили подпольно мастера из Тюмени. Париенко при посредничестве Емельянова получал за махинации взятки от Калашникова. По данным источников агентства, он получил более 18 млн рублей деньгами и дом. Мышьяков также работал за незаконное вознаграждение. Уголовное дело и процесс Калашникова и подельников В третий раз ему повезло меньше, он купил готовое старое свайное поле и выдал его за новое. Преступление тоже было выявлено не сразу, Калашников уже покинул пост директора фонда жилстроя. Но именно за это его задержали в 2018 году силовики. Коррупционер был приговорен в 2020 году к семи годам колонии. О первой судимости и уголовном процессе URA.RU подробно писало в отдельном материале. В октябре 2020 года всплыли детали с махинациями при строительстве животноводческого комплекса. Калашников, Емельянов и Мышьяков стали участниками нового уголовного процесса, при этом сам экс-чиновник уже находился в колонии. Париенко удалось скрыться и он до сих пор находится в розыске. Благодаря грамотной работе следователей, дело с обвинительным заключением было передано в горсуд Салехарда в мае 2022 года. В новом процессе защита сразу избрала тактику затягивания. Тем более, сам Калашников не всегда мог посещать заседания, по причине нахождения в колонии. Заседания постоянно переносились, а подсудимый жаловался на ухудшающее здоровье. В конце концов, в 2023 году Вельский суд Архангельской области выпустил Калашникова из колонии под ограничительные меры, а судья Данил Яковлев вывел подсудимого из процесса, при этом дело в отношении Емельянова и Мышьякова стали заново рассматривать в суде, без участия главного подозреваемого. После того, как прокуратура ЯНАО смогла доказать, что Калашников сможет отсидеть оставшийся срок и его вернули из Тюменского особняка в колонию, обвинение продолжило добиваться «разморозки» его дела. Седьмой кассационный суд на заседании 18 апреля нашел «существенные нарушения уголовно-процессуального закона» и удовлетворил кассационное представление прокуратуры округа. Теперь дело Калашникова, Емельянова и Мышьякова будет заново рассматриваться в суде Салехарда и им займется другой судья. Но источники агентства опасаются, что если Калашникову удастся затянуть процесс, то по некоторым эпизодам закончится срок давности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городской суд Салехарда (ЯНАО) вернули уголовное дело экс-главы окружного фонда жилищного строительства Виктора Калашникова. Рассмотрение дела суд начнет заново и в другом составе. Чем известен экс-чиновник и за что судят его и подельников, читайте в материале URA.RU. Экс-чиновник возглавлял фонд жилищного строительства ЯНАО с 2014 по 2016 годы. Был награжден знаком отличия «За заслуги перед Ямалом». Несмотря на пост в некоммерческой организации, коррупционер имел тесные связи с фирмой «Ямалстройгрупп». По данным источников агентства, он был чуть ли не теневым директором предприятия. До банкротства компании в 2017 году Калашников использовал свое влияние, чтобы выигрывать выгодные контракты. Именно «Ямалстройгрупп» в 2011 году заключила контракт на строительство животноводческого комплекса в Аксарке. В том же году Калашников стал заместителем директора окружного фонда жилстроя. Строительство шло долго, не хватало финансирования и замдиректора решил воспользоваться ситуацией. Он договорился с экс-главой «Дирекции капитального строительства и инвестиций» Константином Париенко на закупку шведского оборудования по заранее завышенным ценам. К делу привлекли подчиненного Париенко — Дениса Мышьякова, именно он проверял цены на оборудование, а со стороны «Ямалстройгрупп» был задействован Артем Емельянов. При строительстве детского сада в Лабытнанги партнеры применили подобную схему. Стоимость оборудования была завышена. Но здесь коррупционеры пошли дальше и подменили дорогостоящую сантехнику, оборудование для пищеблока и бассейна изделиями, которые изготовили подпольно мастера из Тюмени. Париенко при посредничестве Емельянова получал за махинации взятки от Калашникова. По данным источников агентства, он получил более 18 млн рублей деньгами и дом. Мышьяков также работал за незаконное вознаграждение. В третий раз ему повезло меньше, он купил готовое старое свайное поле и выдал его за новое. Преступление тоже было выявлено не сразу, Калашников уже покинул пост директора фонда жилстроя. Но именно за это его задержали в 2018 году силовики. Коррупционер был приговорен в 2020 году к семи годам колонии. О первой судимости и уголовном процессе URA.RU подробно писало в отдельном материале. В октябре 2020 года всплыли детали с махинациями при строительстве животноводческого комплекса. Калашников, Емельянов и Мышьяков стали участниками нового уголовного процесса, при этом сам экс-чиновник уже находился в колонии. Париенко удалось скрыться и он до сих пор находится в розыске. Благодаря грамотной работе следователей, дело с обвинительным заключением было передано в горсуд Салехарда в мае 2022 года. В новом процессе защита сразу избрала тактику затягивания. Тем более, сам Калашников не всегда мог посещать заседания, по причине нахождения в колонии. Заседания постоянно переносились, а подсудимый жаловался на ухудшающее здоровье. В конце концов, в 2023 году Вельский суд Архангельской области выпустил Калашникова из колонии под ограничительные меры, а судья Данил Яковлев вывел подсудимого из процесса, при этом дело в отношении Емельянова и Мышьякова стали заново рассматривать в суде, без участия главного подозреваемого. После того, как прокуратура ЯНАО смогла доказать, что Калашников сможет отсидеть оставшийся срок и его вернули из Тюменского особняка в колонию, обвинение продолжило добиваться «разморозки» его дела. Седьмой кассационный суд на заседании 18 апреля нашел «существенные нарушения уголовно-процессуального закона» и удовлетворил кассационное представление прокуратуры округа. Теперь дело Калашникова, Емельянова и Мышьякова будет заново рассматриваться в суде Салехарда и им займется другой судья. Но источники агентства опасаются, что если Калашникову удастся затянуть процесс, то по некоторым эпизодам закончится срок давности.